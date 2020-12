Il Panettone artigianale: il più buon regalo da mettere sotto l'albero

II Panettone è per eccellenza il dolce simbolo del Natale. Consumato in abbondanza per le feste da ogni famiglia italiana durante pranzi e cenoni, spesso viene anche messo sotto l'albero e regalato per far felici i più golosi. Il panettone (diverso dal pandoro), nasce come tipico dolce milanese ma con il passare del tempo si è ampiamente diffuso in tutta Italia.

Caratteristiche

Il panettone ha tipicamente una base cilindrica che termina in una forma a cupola. È ottenuto da un impasto lievitato a base di acqua, farina, burro, uova, al quale si aggiungono frutta candita, scorzette di arancio e cedro in parti uguali, e uvetta.

Origini e produzione

È a partire dagli anni '50 del XX secolo che si è affermata la produzione industriale del panettone. Il prodotto, diffusosi in tutta Italia e non solo tramite la Grande Distribuzione Organizzata, ha avuto un successo enorme, ed oggi viene considerato una delle eccellenze gastronomiche italiane. Dal 2005 il panettone è un dolce tutelato da un disciplinare, che ne specifica gli ingredienti e le percentuali minime per poter essere definito tale.

Come riconoscere un buon panettone?

Le caratteristiche di un buon panettone devono seguire precisi parametri:

deve essere soffice e morbido;

non deve avere buchi nella pasta;

il fondo, ma anche la crosta, non devono essere bruciati;

importante è la qualità di uvetta e canditi, e la loro distribuzione nell'impasto deve essere omogenea.

Il panettone artigianale

La Camera di Commercio di Milano ha registrato un marchio che certifica il panettone prodotto in modo artigianale. L'uso del marchio è regolamentato da un disciplinare di produzione. In definitiva, quindi, nella lavorazione bisogna realizzare questo dolce nel rispetto dell'antica tradizione individuando in modo dettagliato ingredienti, fasi di lavorazione, caratteristiche del prodotto finito e relative modalità di vendita.

Dove acquistarlo a Bari

Ecco alcune pasticcerie/panifici di Bari dove è possibile acquistare un delizioso panettone artigianale:

Pasticceria Caffetteria Simone Viale Papa Pio XII, 52

Pasticceria Floro Via S. Francesco D'Assisi, 24

Boccia Pasticceria Corso Sidney Sonnino, 31/33

Pasticceria Mercantile Corso Vittorio Emanuele, 7

Ladisa Pasticceria Rosticceria Bari Via Gaetano Salvemini, 14

Bar Pasticceria Serafina Via Niccolò Van Westerhouth, 36

Pasticceria Pino Ladisa Viale Papa Giovanni XXIII, 199