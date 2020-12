Panettoni artigianali realizzati con farina di canapa: un dolce contributo di Ehhzy per aiutare le famiglie baresi in difficoltà

Una splendida iniziativa a favore dei più bisognosi della nostra città perchè il Natale sia per tutti un momento di riflessione e di condivisione: EHHZY ha infatti deciso di avviare una raccolta fondi a favore delle famiglie baresi più in difficoltà in questo momento davvero particolare.

Quest’anno, per via delle limitazioni con cui abbiamo imparato a convivere, lo festeggeremo in maniera diversa; ma è proprio in questo momento che possiamo e dobbiamo comprendere il valore delle cose più importanti, mantenendo accesa la speranza per illuminare i giorni di festa e l’inizio del nuovo anno.



Per tutto il mese di dicembre, in tutti i punti vendita EHHZY a Bari, sarà possibile acquistare i panettoni artigianali realizzati con farina di canapa il cui ricavato verrà interamente devoluto a favore dell’associazione InConTra Onlus a sostegno delle famiglie più bisognose.



"Anche noi ci sentiamo chiamati ad agire nel nome della solidarietà e questo è il contributo che, nel nostro piccolo - dicono i proprietari - vogliamo offrire alle persone meno fortunate della nostra città”.

Da sempre il panettone è il protagonista delle nostre feste e delle nostre tavole natalizie. Quest'anno scegliamo un panettone che non sia solo simbolo di tradizione ma che porti con sé anche un messaggio di solidarietà e di speranza.



È possibile partecipare all’iniziativa acquistando i panettoni presso gli EHHZY store in:

- via G. Capruzzi, 130/A

- viale O. Flacco, 8H

- via N. Piccinni, 22