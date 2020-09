'Il panino col Polpo arrosto', un gustoso abbraccio dal sapore tutto pugliese

Crudo, bollito condito con olio pomodoro e sedano oppure cotto alla brace, il polpo rappresenta un vero 'must eat' delle nostre giornate estive. Famose sono le serate a Mola di Bari durante le quali giovani, adulti e famiglie si incontrano per passeggiare sul bellissimo lungomare e assaporare il gustosissimo 'panino col polpo arrostito'. Se c'è qualcuno che non conosce questo street food tutto barese allora ha bisogno di fare un tuffo nei sapori nostrani, quelli che non deludono mai.

Immaginate di essere su uno dei nostri bellissimi litorali, dove la luna si rispecchia nel mare Adriatico e la brezza regala piacevoli momenti di ristoro dalla calura estiva: ecco, queste sono le ore più piacevoli della giornata, dove potersi rilassare tra amici, raccontarsi le giornate e godere della croccantezza del polpo in un gustoso panino. A questo punto una birra è d'obbligo, scegliete voi quale.

Il panino con il polpo rappresenta al meglio la filosofia culinaria tipica della Puglia: pescato solitamente a mano, raccolto tra gli scogli e le pietre che rappresentano buona parte del litorale adriatico della regione, il polpo può essere anche addentato crudo sul momento, lavorato sul momento, o cotto alla brace così da assumere una particolare consistenza e un sapore affumicato.

Grazie alla tenerezza delle sue carni, il polpo può essere preparato in maniere diverse, assumendo sfumature varie e soddisfacendo anche i palati più fini. Un insieme in cui si crea un esempio di street food caratteristico della regione Puglia, da sempre amato da tutti gli appassionati della cucina a base di pesce.

Ingredienti

1 kg di polpi

4 panini

1 bicchiere di olio extravergine d’oliva

Sale q. b.

Pepe q. b.

2 limoni

1 mazzetto di prezzemolo

Insalata q. b.

10 pomodorini

Come si prepara il panino col polpo arrosto e insalata di pomodorini

Per preparare un perfetto panino col polpo arrosto con insalata e pomodorini innanzitutto pulite con cura il polpo. Eliminate con le mani o aiutandovi con una forchetta i denti, poi prendetegli la testa e giratelo al contrario, lasciando gli occhi che potrete eliminare una volta cotto.



Adagiate il polpo sulla brace, spolveratelo con un rametto di sedano, possibilmente, come fosse una spazzola, per insaporirlo. In mancanza di questo va bene anche del rosmarino.



Le braci devono essere lasciate leggere, in modo che la cottura proceda lenta ma uniforme. In molti giudicano cotto il polpo una volta vista l’arricciatura tipica dei suoi tentacoli.



Quando inizierà a prendere colore ungetelo con una marinata di olio, limone, pepe e sale. Una volta cotto, eliminate gli occhi e utilizzatelo come ripieno del panino con insalata e pomodoro opportunamente lavati.

(Fonte Puglia.com)