Un panino barese tra i migliori al mondo nella classifica di una nota rivista britannica: ecco qual è

Sapete dove fanno uno dei panini più buoni del mondo? A spiegarlo è Time Out, la famosa rivista online di viaggi britannica, che affondando i denti su specialità realizzate in giro qua e là, ha voluto realizzare una classifica di quelli più buoni mai assaggiati.

Se al primo posto trionfa il ' Mie Goreng noodles tost australiano, con uovo fritto, scalogno, mozzarella e groviera su pane bianco, al secondo posto (nella classifica mondiale) trionfa un panino pugliese. Si avete capito bene! E per essere più precisi, un panino barese: il mitico Panino con tartare di tonno di Pescaria a Polignano a Mare.

E Time Out non poteva che descriverlo così: " Tartare di tonno, burrata, pomodoro, olio di capperi e pesto di basilico su un rotolo. Guarda, nessuno nega che i sandos di pesce fritto siano una cosa meravigliosa, ma questo numero crudo alza davvero la posta. Ricco di 100 grammi di pregiata tartare di tonno rosso rubino, questo enorme panino ottiene punti bonus perché viene servito in riva al mare nella città costiera di Polignano a Mare, in Italia. Questa non è solo una poke bowl infilata tra il pane: uno spesso strato di burrata melmosa filtra in ogni angolo, mentre una cucchiaiata di pesto di basilico conferisce un'esplosione di freschezza terrosa. Sarai tentato di divorarlo sul posto, ma fai una passeggiata di cinque minuti da Pescaria all'acqua per una vista impareggiabile sul Mar Adriatico mentre fai uno spuntino".

Sappiamo tutti che questa non è poi una notizia che ci stupisce. In Puglia e nella nostra provincia, si sa, le opportunità per mangiare bene sono tante. Si possono trovare in diversi locali, come da Pescaria, ingredienti freschissimi e selezionati e tanto crudo di mare. Che sia un pezzo di foccaccia, un panino, un panzerotto o un trancio di pizza, tutto questo non ha prezzo se gustato sul mare o 'al cofano'.

La classifica dei 18 migliori panini del mondo QUI