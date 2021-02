La pantera nera si è fatta il profilo su Facebook: "Vi osservo. Salve prede, come va?"

Terrore e paura nelle campagne del barese ma sui social spuntano meme e foto divertenti a tema 'felino': nei giorni in cui si dà la caccia alla pantera più famosa d'Italia c'è qualcuno che, tra avvistamenti e fake news, sdrammatizza creando un divertente profilo ad hoc su Facebook, 'Pantera Nera Pugliese'.

E cosi tra le varie segnalazioni che provengono da Valenzano, Bari e Gioia del Colle continuano gli aggiornamenti postati sul suo divertente profilo facebook. Dopo l'esordio con "Ho fame! Vi osservo" e "Salve prede, come va?"continua con "Amici felini mi chiedete in tanti come mi chiamo, beh sono TATIANA la Pantera Pugliese Il mio detto è "se nasci PANTERA sei una vera GUERRIERA" e "Consigliatemi un paese pugliese dove si mangia bene? Possibilmente CARNE. La NOTTE si avvicina".

Una pantera sicuramente buongustaia nata in Africa, come descrivono le informazioni biografiche, ma trasferitasi in Puglia, a Bari, e a quanto pare, anche ben adattatasi alla nostra terra.