Panzerotti fritti, quanto sono buoni!? La ricetta della specialità pugliese super gustosa, ricca e nutriente, provare per credere!

Il panzerotto fritto pugliese amato ed esportato in tutto il mondo è il nostro prodotto tipico per eccellenza, patrimonio della tradizione culinaria della nostra regione. E' economico, realizzato con ingredienti semplici e a volte con quel che resta di altri impasti, ideale per uno spuntino da consumare velocemente per strada o comodamente seduti a tavolino.

È forte infatti l’apprezzamento e l’attaccamento dei pugliesi a questa tradizione, spesso trapiantata in altre città d’Italia come Milano, per chi senta nostalgia di casa e abbia voglia di provare un prodotto tutto pugliese. I numerosi turisti che hanno avuto la fortuna di assaggiarli i panzerotti fritti e i panzerotti al forno (a seconda dei gusti personali) sono una specialità gustosa, ricca e nutriente, provare per credere!

Ingredienti per l'impasto

1 kg di Farina 00

1 Lievito di Birra

400 ml di acqua-sale (q.b.)

1 cucchiaino di zucchero

sale q.b.

Ingredienti per la farcitura

400 gr. di mozzarella

salsa di pomodoro q.b.

pepe q.b.

parmigiano q.b.

