Paola Barale adotta una cagnolina abbandonata a Bari: il tenero incontro con la sua 'Rossita' sul lungomare

Lo sfondo, inconfondibile, è quello del lungomare di Bari, così come il profilo di quella donna bionda con un paio di grossi occhiali da sole, che ferma aspetta una cagnolina che le viene incontro. Lei è Paola Barale, e a raccontare la storia del suo 'appuntamento speciale' vista mare è sui social l'associazione 'Adottalo per sempre'. La showgirl, infatti - che dell'incontro ha postato un video sui suoi profili social - nella giornata di ieri è arrivata in città per incontrare per la prima volta la sua 'Rossita', cagnolina abbandonata che Paola Barale ha deciso di adottare.

"Un’adozione unica. Una love story che non ha eguali", scrivono i volontari raccontando la storia di Paola e Rossita. "Ah questi vip che fanno cose stranissime… - si legge nel post dell'associazione - e mica sono come noi, figurati! Fanno cose tipo che si innamorano di una cagnolina abbandonata (da un non-VIP) e della sua storia, contattano un’associazione a loro ancora sconosciuta, e poi si commuovono a guardare la sua foto e la mostrano in diretta TV con gli occhi che sorridono e luccicano, e raccontano a tutti che non vedono l'ora di incontrare quella cagnolina". "Fanno cose - prosegue il raccontao dei volontari - tipo che prendono un aereo e poi si ritrovano, emozionati e inginocchiati, su un lungomare a scrutare l’orizzonte per riconoscere quello scricciolo di cane che, da quel momento, sarà con loro per sempre… Beh, ovviamente quello scricciolo rovina l’atmosfera e, baldanzosa e prepotente, arriva, ringhia e minaccia. Però quel Vip – dai, adesso scopriamo le carte, è una VIP- sta lì, alla sua altezza, commossa e curiosa, non si agita e non insiste, semplicemente aspetta e fa trascorrere il tempo necessario perché la cagnolina “Non VIP” annusi, si avvicini sempre di più, la riconosca. Perché è questo il bello: alla cagnolina non importa proprio niente della Vippità, lei annusa e sa cosa cerca, e prima di lasciarsi andare vuole essere sicura di trovarlo perché l’hanno già fregata una volta e adesso che ha quasi un anno in più… mica ci ricasca! E insomma, su quel lungomare, Rossita ha trovato Paola e un nome nuovo e strano da aggiungere al suo (un nome d’arte, come si usa nel mondo dei VIP, insomma!), che vuole dire: siamo nostre, ci apparteniamo". "E’ stata una giornata di strana magia, ieri - aggiungono ancora i volontari - perché abbiamo conosciuto una Persona che ha riempito la sigla VIP di tantissime emozioni e qualità positive: semplicità, rispetto, profondità e conoscenza non comune del mondo degli animali e delle loro esigenze. Ah, questi VIP, che ripartono con un minicane dentro la borsa e un sorriso vero e profondo che ci saluta e ci dà l’arrivederci, e che addirittura (ma dai, figurati, questo non è proprio da VIP!!!) mantengono la promessa di farti avere notizie inviandoti fin da subito video e messaggi sull’arrivo a casa, sulle nuove abitudini, rassicurandoti che tutto va bene. E adesso come finisce il film, direte? Beh, da parte nostra, ogni volta che rivedremo Paola in TV penseremo molto a quella giornata sul lungomare, quello stesso giorno in cui Rossita, cagnolina abbandonata , ha trovato una stella da seguire, ha preso un aereo ...ed è diventata una Vic, Very Important Cagnolin!!!", conclude l'associazione.