Premiata giovane ricercatrice UniBa: a Paola Mantuano il Prix Galien Italia 2024 per la ricerca farmacologica traslazionale

Si è tenuta a Roma, il 20 giugno presso l’Hotel Parco dei Principi, la cerimonia finale del prestigioso Prix Galien Italia, un’iniziativa nata in Francia negli anni ’70 e oggi considerata alla stregua di un “Premio Nobel” in campo farmaceutico, organizzato in Italia da Springer Healthcare www.springerhealthcare.it, divisione del Gruppo editoriale Springer Nature www.springernature.com.



Il Comitato del Prix Galien Italia è coordinato dal Professore Emerito di Farmacologia Pier Luigi Canonico (Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro) e composto da un gruppo di eminenti farmacologi e esperti di livello internazionale (la lista completa del comitato è disponibile qui) https://www.prixgalien.it/comitato-2024/ .



Nel corso della cerimonia oltre alle premiazioni per numerosi farmaci innovativi, il Prix Galien Italia ha assegnato tre borse di 3.000 euro a giovani ricercatori che svolgono la loro attività in Italia.



Sono stati premiati, in particolare, tre lavori di ricerca in ambito farmacologico, per le categorie traslazionale, preclinica e clinica,

insieme al profilo scientifico dei candidati.



La Dott.ssa Paola Mantuano, RTDb presso il Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco, è risultata vincitrice per la categoria Ricerca Traslazionale. Nel dettaglio, è stato premiato il lavoro “Growth hormone secretagogues modulate inflammation and fibrosis in mdx mouse model of Duchenne muscular dystrophy” (Frontiers in Immunology 2023), svoltosi nell’ambito delle attività del gruppo di ricerca coordinato dalla Prof.ssa Annamaria De Luca, e in particolare di un progetto finanziato da AFM-Téléthon.



Il Professor Pierluigi Canonico, Presidente del Comitato: “Il Prix Galien ha svolto un ruolo fondamentale nel promuovere una cultura di eccellenza nella ricerca farmacologica in Italia. Il premio ha costantemente riconosciuto e celebrato i contributi eccezionali dei ricercatori, clinici e professionisti italiani, che hanno compiuto progressi significativi nell'avanzamento della comprensione dei meccanismi delle malattie e nello sviluppo di nuove strategie terapeutiche. Il Prix Galien ha inoltre favorito la collaborazione e la condivisione di conoscenze tra i ricercatori italiani, creando un senso di comunità e cooperazione che ha contribuito in modo determinante al progresso nel campo”.