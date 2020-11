'Assessorato alla Gentilezza': a Locorotondo viene nominato il primo responsabile del bene comune

A Locorotondo è stato istituito l'Assessorato alla Gentilezza: il Sindaco Antonio Bufano ha riconosciuto questo incarito al già Assessore alle Politiche Sociale e Politiche Giovanili, Paolo Giacovelli. Delega che in questo preciso momento storico, senza riguardo al tornaconto personale, riscopre il valore dei gesti fatti con generosità.

Il neo Assessore alla Gentilezza, con questa nomina, avrà il compito di promuovere iniziative e buone pratiche per fare di Locorotondo una comunità ancora più gentile. Dovrà proporre un approccio alla politica più accessibile e vicina al cittadino sempre in linea con la “gentilezza”, intesa come strumento per garantire e tutelare il bene comune. Sarà un ulteriore invito per tutti i cittadini e le Associazioni che operano nel paese a comportamenti corretti, al fine di favorire l'unità anche attraverso iniziative di cittadinanza attiva.

Il 13 novembre 2020 ricorre la Giornata Mondiale e per quest'anno, considerata la situazione di emergenza sanitaria, si è pensato di proporre un'iniziativa interessante denominata #SorridiamoConGliOcchi. L'iniziativa consistente nel raccogliere almeno 10.000 foto di volti sorridenti seppur coperti dalla mascherina: perché la gioia può e deve trapelere dagli occhi dei protagonisti.

"Sono onorato per questa delega, perché da sempre ritengo che la gentilezza sia la base per una vita che mira ad edificare e non a demolire. Perché da sempre so che l'unica arma contro un sistema incancrenito è la gentilezza, che fa della propensione all'altro cuore pulsante. Perché solo la bontà merita di conquistare il mondo".- ha dichiarato il neo assessore Giacovelli- concludendo: "Ringrazio questa community di persone e amici che hanno riconosciuto alla gentilezza un ruolo portante. Ringrazio l'insegnate alla gentilezza Antonella Girolamo, per aver subito sposato l'idea coinvolgendo il nostro comune. Perché collaborare vuol dire fare bene "

Tutti coloro i quali vorranno partecipare dovranno recarsi da un fotografo e farsi scattare una foto con la mascherina, inviarla all'indirizzo email segreteria.sindaco@comune.locorotondo.ba.it entro venerdì 13 novembre 2020. Tutte le foto verranno pubblicate sulla pagina Comune di Locorotondo in un apposito album. Inoltre le foto verranno stampate e posizionate al centro del paese attraverso una mostra a cielo aperto.