Tre appuntamenti autunnali dedicati al paesaggio e alla cultura rurale: torna a Noci la “Parata del Frutto Pendente”

Anche quest’anno tre appuntamenti in diverse location a Noci (BA) per la seconda edizione della “Parata del Frutto Pendente” organizzata dal collettivo Orto Fertile, con il patrocinio del Comune di Noci (BA).

Sabato 11 novembre la Pre-Parata con le quinte classi dell’Istituto Comprensivo Pascoli-Cappuccini, domenica 12 novembre la Mostra e scambio di semi e talee e piccolo mercato agricolo alla Masseria La Mandra, domenica 3 dicembre il Cinema Rurale presso il CineClub Mu.Ra.

Come per la prima edizione, la rassegna di eventi mira a riflettere e a suggerire, attraverso la rilettura di un'antica pratica agro-economica ormai in disuso, un nuovo dialogo con il nostro paesaggio e cultura rurale.

Questa pratica, svoltasi tra la fine del ‘400 e i primi anni dell‘800, ha permesso con i suoi ricavi il rinnovo della struttura urbana del paese di Noci, come la ristrutturazione di Piazza Plebiscito e della Chiesa Matrice, e la costruzione nel 1823 il suo simbolo civico, la Torre dell’Orologio recentemente ristrutturata.

La storica Parata del Frutto Pendente ha però anche profondamente ri-disegnato i confini dei nostri boschi, le geografie urbane e rurali e l’economia agricola-sociale dei nostri paesi e, a causa del disboscamento graduale, ha portato ad un impoverimento estrattivo del nostro paesaggio e ad un allontanamento emotivo dal “soggetto naturale”, ormai ridotto al semplice arredo delle nostre aree urbane.

Come recita il suo Manifesto “La Parata del Frutto Pendente oggi può essere un'occasione collettiva di recupero del linguaggio e dei saperi di una cultura rurale positiva, con buone pratiche e nuove sensibilità, che ci riportino ad una coscienza dei nostri paesaggi e a ri-considerare l’ambiente che ci circonda come un interlocutore pensante”. Il primo appuntamento è sabato 11 novembre con la Pre-Parata dedicata ai più piccoli. Il collettivo Orto fertile condurrà il laboratorio “Cosa farò da ghiande? Piccolo laboratorio di semina” per le classi quinte dell’Istituto Comprensivo Pascoli-Cappuccini che impareranno a riconoscere, raccogliere e seminare le ghiande di Leccio presenti nelle vicinanze della scuol a.

Domenica 12 novembre, si entra nel vivo della seconda edizione, con la Mostra e scambio di semi e talee e piccolo mercato agricolo che si svolgerà dalle 10:00 alle 17:00 ad ingresso libero presso la Masseria La Mandra a Noci (s.p.116 Noci per Castellaneta n.102). Diverse realtà pugliesi esporranno banchetti di scambio semi e piante e daranno vita ad un mercatino di prodotti agricoli e trasformati.

Non mancheranno le attività di laboratorio a cui sarà possibile partecipare previa iscrizione: in mattinata alle 10:30 partirà il “Laboratorio di panificazione con farina di ghiande” con Anna The Nice e Gianni Signorile che, per chi vuole trattenersi, si protrarrà anche nel pomeriggio per l’infornata delle focacce; alle 11:00 si terrà il “Laboratorio di cianotipia” a cura di ziczic, che prevede anche una passeggiata nel bosco della Masseria La Mandra per la raccolta di elementi naturali da stampare; nel pomeriggio alle 15:00 Annalisa Colucci della libreria Fatti di Carta condurrà “Letture per aria”, letture ad alta voce di libri per bambini (dai 5 anni in su).

Tutte le info sull’evento e le prenotazioni sono disponibili qui: https://fb.me/e/3dZX35cwp o via mail a ortofertile@gmail.com.

L’ultimo appuntamento in programma è per domenica 3 dicembre alle 18:00 con ingresso ad offerta libera presso il Cineclub Mu.Ra. in Via Kennedy, con il Cinema Rurale che quest’anno propone la proiezione del documentario “La Restanza” di Alessandra Coppola, la storia di una fantastica avventura di un gruppo di trentenni alla riscoperta delle potenzialità della propria terra in Salento. Precede la proiezione un breve talk tra Orto Fertile e l’associazione Petrolio per raccontare “Il parco della Bizzarria” progetto sviluppato con alcune classi del Liceo Scientifico Ribezzo di Francavilla Fontana (BR).

Inoltre dall’11 novembre al 3 dicembre, presso la libreria Fatti di Carta di Noci sarà presente uno scaffale con una selezione di titoli a tema “Parata del Frutto Pendente” a cura di Annalisa Colucci e Orto Fertile: consigli di lettura per grandi e piccini sul tema uomo-natura. Tutte le info sull’evento sono disponibili sui canali social o via mail a ortofertile@gmail.com. Il manifesto della Parata del Frutto Pendente: https://bit.ly/3FDWt4R

Orto fertile è un collettivo di ricerca e di approfondimento eco-filosofico che mette insieme pratiche e discipline come agricoltura, etnobotanica, medicina popolare, ecologia, economia circolare, teorie ecofemministe e pratiche artistiche.

Di base a Noci, in provincia di Bari, il collettivo è ospite alla Masseria La Mandra per gentile concessione di alcuni spazi da parte del proprietario della masseria.

https://www.facebook.com/ ortofertile

https://www.instagram.com/ ortofertile