In via Sparano accompagnato dalla banda musicale: Max Pezzali celebra il suo passaggio a Bari

Ha celebrato il suo arrivo in città con una 'parata' per le vie del centro. Max Pezzali, impegnato ieri sera in un concerto nello Stadio San Nicola, ha festeggiato la sua presenza a Bari con un'originale passeggiata in via Sparano, accompagnato da una banda musicale e dai suoi fan.

L'orchestra ha suonato il celebre brano 'Sei un mito' che il cantante lombardo incise quando faceva parte del gruppo '883'. Pezzali ha pubblicato alcuni momenti della passeggiata musicale in una storia Instagram, sul suo account.

La parata musicale è stato il preludio all'atteso live che ieri sera ha coinvolto migliaia di baresi accorsi al San Nicola per ascoltare i grandi successi del cantautore.