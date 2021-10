Zucca, versatile regina in cucina: la ricetta della parmigiana a base dell'ortaggio tipico autunnale

Oggi vi proponiamo una ricetta salata a base di zucca, uno dei prodotti stagionali più buoni e versatili in cucina: la parmigiana di zucca, leggera, facile da preparare e soprattutto buona. Per gli amanti di questo ortaggio ecco la ricetta:

1 kg di zucca

sugo di pomodoro q.b.

150 g di prosciutto cotto o speck

400 g di scamorza affumicata

farina q.b.

formaggio grattugiato q.b.

pangrattato q.b.

olio extravergine di oliva

sale

Per prima cosa occorre pulire la zucca liberandola dalla buccia e dai semi cosi da tagliarla molto più facilmente in fettine sottili. Infarinare le fettine e distribuirle sulla teglia precedentemente oliata e unta di sugo. Condire con sale, poi ancora un po' di sugo, formaggio grattugiato, scamorza e prosciutto cotto. Occorre ripetere questo ordine fino al termine degli ingredienti. terminare con il condimento di scamorza formaggio, sugo e una spolverata di pan grattato e cuocere in forno preriscaldato a 180° per circa 40 minuti. Ecco che la vostra parmigiana light sarà pronta per essere servita a tavola.