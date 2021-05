Parmigiana di melanzane, un tripudio di gusto e tradizione: la ricetta pugliese

In Puglia è difficile trovare qualcuno a cui non piaccia il tipico piatto della dieta mediterranea, la parmigiana di melanzane, così saporito che può considerarsi anche un vero e proprio secondo.

Anche se questo piatto ha origini siciliane o napoletane, è cucinato in tutto il Mezzogiorno d’Italia, soprattutto in Puglia.

La bontà della parmigiana di melanzane pugliese si deve ovviamente al suo ingrediente principe, la melanzana, tra gli ortaggi più utilizzati nella cucina pugliese.

Ingredienti

700 g di melanzane lunghe viola

100 g di farina

4 uova

1 cipolla piccola

500 g di passata di pomodoro

300 g di mozzarella o scamorza

100 g di parmigiano grattugiato

olio extravergine di oliva q.b.

basilico q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

Come si prepara

Mondare le melanzane e lavarle. Tagliare a fette nel senso della lunghezza e con uno spessore di circa 1 cm, quindi passarle prima nella farina e poi nell'uovo sbattuto, quindi friggerle per pochi minuti in una padella con olio abbondante avendo cura di cuocerle da entrambi i lati e quando pronte posarle su un piatto con alla base carta da cucina in modo da assorbire l'olio in eccesso.



Intanto preparare il sugo. Realizzare un soffritto con una cipolla piccola finemente tritata, quindi versare la passata di pomodoro (o i pomodori tagliati a pezzi) quando la cipolla si fa dorata. Fare addensare il sugo (senza farlo restringere troppo) a fiamma bassa e condire con sale e pepe quanto basta.



La parmigiana di melanzane pugliese va realizzata "a strati". Versare un mestolino di sugo sulla base di una teglia da forno. Senza sovrapporle, disporre un primo strato di melanzane, sul quale disporremo la mozzarella (o la scamorza) ed il basilico, quindi un altro strato di sugo ed una spolverata di parmigiano. Ripetere questa operazione altre due volte ed infornare la teglia per 30 minuti nel forno preriscaldato a 200°.



Lasciare riposare la parmigiana di melanzane pugliese in modo che si amalgami bene e si raffreddi leggermente, quindi servire nei piatti, decorando il piatto con una foglia di basilico.

(Fonte Puglia.com)