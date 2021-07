E' last minute e light: la ricetta della parmigiana di zucchine, mozzarella e speck

Questa è la versione diversa da quella tradizionale, ottima soprattutto in estate: ecco la parmigiana di zucchine, mozzarella e speck. Ideale per sfruttare la stagionalità delle zucchine, è un piatto che nasce come last minute dato il tempo di cottura molto breve della zucchina in forno.

Ingredienti

2 zucchine grandi;

mozzarella 400 gr;

speck q.b.

parmigiano q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

pangrattato q.b.

olio evo q.b.

Procedimento

Iniziate grigliando le zucchine dopo averle tagliate a fette, lavate e asciugate. Una volta cucinate bisogna metterle da parte e condirle con sale e pepe. In una teglia cosparsa di olio aggiungete le zucchine creando uno strato e ricoprite con speck, mozzarella e parmigiano. Continuate così fino all’ultimo strato dove oltre agli altri ingredienti bisognerà aggiungere anche una spolverata di pangrattato. Infornate a 180° per circa 20-25 minuti.