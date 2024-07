Grande festa tra i trulli con 'Pasqualino Gourmet': gastronomia, birra, musica e divertimento per tutte le età

Un evento interamente dedicato al tradizionale panino simbolo gastronomico della capitale dei trulli: anche quest’anno Alberobello (Ba) si prepara ad ospitare “Pasqualino Gourmet” dal 7 al 14 agosto in via Barsento con gastronomia, birra, musica e divertimento per tutte le età, ogni giorno a partire dalle ore 17.

Per la sesta edizione del food festival protagonista indiscusso sarà ancora il Pasqualino, panino tipico di Alberobello. Semplice e gustoso, con tonno, capperi, salame e formaggio dolce a pasta filata, negli anni 50 diventò uno spuntino imperdibile per gli studenti che frequentavano la cittadina in provincia di Bari. Come in ogni edizione sarà possibile assaggiare rivisitazioni gourmet di questo panino, fra primi, specialità di carne, di pesce e tanto altro, grazie agli stand gastronomici a cura degli artigiani e dei commercianti di Alberobello, che si riuniranno per nove giorni con l’obiettivo di valorizzare questo panino tipico, che è ormai parte della tradizione del comune nel cuore della Valle d’Itria.

Ad essere premiati, invece, saranno fantasia e gusto, perché anche in questa edizione sarà assegnato il “Premio Evento Gastronomico Pasqualino Gourmet”, che decreta la migliore proposta fra le varie ispirate al panino Pasqualino. L’evento gastronomico sarà inoltre arricchito da ottime birre artigianali, da un’area interamente dedicata ai bambini e da tanta buona musica. Ogni sera, a partire dalle ore 21, appuntamento con i live, dalla musica popolare a quella pop, dal rock ai grandi successi internazionali, e, a seguire, con il dj set che animerà la festa fino a tardi.

L’evento, dedicato al panino più amato della cittadina pugliese, è organizzato dall’Associazione Gourmet Eventi di Alberobello, presieduta da Luigi Giliberti, con il patrocinio del Comune di Alberobello, della Regione Puglia e dell’Associazione italiana ristoratori di strada. Per la sesta edizione saranno tutte di Alberobello le attività che prenderanno parte alla manifestazione con i loro stand: Profumi dal Ponte, La bombetta di Alberobello, Cibum, Pescheria da Carlo, Macelleria Pugliese, Ristorante Puglianova, Macelleria Arrosto Misto, L’incontro lounge bar, Birroteca Pugliese, Fruit Box e Crispus.

L’ingresso alla manifestazione è libero e tutte le informazioni sull’evento e sul programma sono disponibili sulle pagine social ufficiali Pasqualino Gourmet.

Programma musicale

Mercoledì 7 agosto : Rocco Sugar (Zucchero Cover Band)

Giovedì 8 agosto : Bread & Pussy (grandi successi anni 70-80 in chiave rock)

Venerdì 9 agosto : Alla Bua (musica popolare salentina)

Sabato 10 agosto : Libera Nos A Malo (Ligabue Cover Band)

Domenica 11 agosto : Arakne Mediterranea (musica popolare salentina)

Lunedì 12 agosto : Game Boy (grandi successi dance anni 80-90-2000)

Martedì 13 agosto : The Commercialisti (Summer Hits 2023/24)

Mercoledì 14 agosto : I Komandanti & Cucchia (Vasco Cover Band, ospite speciale il sassofonista di Vasco)

Tutte le sere Viviano Bagnardi DJ set dalle 23:00

La storia di Pasqualino

Intorno alla fine degli anni ‘50 del secolo scorso, grazie all’intuizione di Pasquale Dell'Erba, dinamico ed eclettico salumiere, nasce il Pasqualino, panino tipico di Alberobello. Semplice e gustoso, innovativo nella sua composizione, si affermò in particolare tra i giovani studenti dell’epoca, tanto da diventare un’eccellenza di Alberobello, tramandata da generazioni di salumieri. La ricerca, condotta attraverso testimonianze documentate, ha portato a definire la ricetta originale del Panino Pasqualino: panino rosetta/tartaruga, tonno, capperi, salame e formaggio dolce a pasta filata. L’Associazione Pasqualino Gourmet, nel pieno rispetto della tradizione, si pone l’obiettivo di continuare a valorizzare il Pasqualino e rielaborarlo in chiave gourmet.