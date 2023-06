Ritorna “Passeggiando tra i Paesaggi Geologici”, il concorso fotografico sui geositi della Puglia: come partecipare

É stata lanciata la quattordicesima edizione, “Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Puglia”, concorso fotografico curato dall’Ordine dei geologi della Puglia (Org), dalla Società italiana di geologia ambientale (Sigea - APS) - sezione Puglia, patrocinato della regione Puglia e voluto per promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei siti di interesse geologico (geositi) e i paesaggi geologici della Puglia,

Il concorso, la cui partecipazione è totalmente gratuita, prevede tre Sezioni:

A. “Paesaggi geologici o geositi”, dedicata a immagini di luoghi, paesaggi, siti a valenza geologica dove gli elementi geologici, o i singoli affioramenti rocciosi, hanno sviluppato forme di qualsiasi tipo e genere;

B. “La geologia prima e dopo l’Uomo”, dedicata a immagini di opere antropiche integrate o strettamente legate al loro contesto geologico o geomorfologico;

C. “Un’occhiata al micromondo della geologia”, dedicata a immagini di dettagli paleontologici, sedimentologici e petrografici ripresi a dimensioni naturali o al microscopio.

Verranno premiate dodici foto, le prime quattro classificate di ogni sezione. Le foto vincitrici, selezionate dalla giuria appositamente costituita, saranno pubblicate sui siti web degli organizzatori e costituiranno il calendario geologico del 2024 che verrà allegato al Periodico di scienze della Terra dell’Org “Geologi e Territorio” e diffuso negli uffici pubblici. A ciascuno degli autori premiati sarà consegnato, inoltre, un buono acquisto di euro 100 (cento/00) offerto dalla Società Apogeo S.r.l.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2023 compilando online la “scheda autore” presente sui siti https://puglia.sigeaweb.it/ e www.geologipuglia.it. (per info: foto.paesaggi.puglia@gmail.com) mentre la premiazione avverrà durante una manifestazione appositamente organizzata e associata ad una iniziativa pubblica da tenersi in Bari. E’ ammessa la partecipazione a tutte e tre le sezioni con un numero massimo di 3 opere per ogni sezione.

Il concorso, che ha visto crescere negli anni il numero dei partecipanti e la qualità delle immagini, si conferma un punto di riferimento per la scoperta delle peculiarità geologiche della regione Puglia rappresentando, di fatto, un’occasione per esplorare e scoprire dettagli che, spesso prossimi alla nostra vita quotidiana, passano inosservati ma che diventano conoscenza e comunicazione di bellezza.

La locandina e il regolamento del concorso sono disponibili sui siti web degli organizzatori:

- Org: https://www.geologipuglia.it/in-primo-piano/xiv-edizione-concorso-fotografico/

- Sigea: https://www.sigeaweb.it/attivita/eventi/1242-concorso-fotografico-2023.html

La compilazione della domanda di partecipazione online: https://www.sigeaweb.it/attivita/eventi/2-senza-categoria/1243-concorso-fotografico-ed-2023.html