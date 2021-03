'Pasta alla Rosina': un primo piatto adatto ad ogni stagione

Capita spesso di non sapere cosa cucinare per l'ora di pranzo e alla fine si finisce per mangiare la solita minestra perchè magari non si ha abbastanza tempo e forse fantasia. Come coniugare quindi la novità con il mangiare sano e bene? Per questo vi suggeriamo la ricetta della 'Pasta alla Rosina', un piatto veloce, facile da realizzare e soprattutto gustoso.

Ingredienti per 4 persone

350 gr di fusilli

500 gr di pomodorini ciliegini

2 spicchi di aglio

1 cipolla rossa

Origano q.b.

Olio evo

Sale

Procedimento

Tagliate i pomodorini a metà e adagiateli sulla leccarda del forno, rivestita di carta forno, con la parte dei semi rivolta verso l’alto.

Tagliate a fettine sottili l’aglio e a rondelle la cipolla e distribuiteli sulla teglia, insieme ai pomodorini.

Condite il tutto con sale, olio e origano a vostro piacimento.

Cuocete in forno a 190° per circa 20 minuti.

Mettete sul fuoco una pentola con dell'acqua salata e cuocete la pasta.

Condite la pasta con i pomodorini abbrustoliti precedentemente.

Il piatto è pronto e buon appetito!