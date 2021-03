Pasta mista con purea di fave: un piatto cremoso al sapore di Puglia

La cucina della nostra regione è ricca di ingredienti che provengono dalla terra, come le fave, protagoniste di numerosi piatti della tradizione locale. Ed è proprio a base di questo gustoso legume che vi presentiamo il piatto oggi: pasta mista con purea di fave e pancetta croccante.

Si tratta di un piatto cremoso e molto saporito da preparare in pochi minuti (se avete già pronta la purea di fave)

Ingredienti per 4 persone

250 g di Fave secche (sgusciate)

1/2 cipolla media

2 pomodorini

1/2 gambo di sedano (il cuore, la parte tenera)

Olio extravergine d’oliva

Sale fino q.b.

Pepe q.b.

320 gr di pasta mista

50 gr di pancetta

Preparazione

Occorre mettere in ammollo, dalla sera prima, le fave secche così da avere una cottura più veloce il giorno dopo. Una volta ammollate, mettetele in una pentola dai bordi alti, insieme ai pomodorini, alla cipolla e al sedano, e ricopritele di abbondante acqua. Occorreranno circa un paio d'ore prima che diventino tenere. A fine cottura insaporitele con un pizzico di sale (assaggiatele magari per capire bene il loro sapore) e una volta intiepidite inserite il tutto in un mixer da cucina per frullarle e ottenere la consistenza desiderata per il condimento della pasta. Mettete a bollire in abbondante acqua salata 400 gr di pasta mista (o la pasta che preferite) e scolatela al dente lasciando da parte un cucchiaio di acqua di cottura. A questo punto sempre a fuoco vivo unite alla pasta il passato di fave che avete preparato precedentemente con l'acqua di cottura e mantecate il tutto. Otterrete un piatto risottato che andrete poi a completare nella decorazione con un filo d'olio, un pizzico di pepe, della pancetta croccante (e chi vuole dei ciuffetti di cime di rapa sbollentate e un paio di pomodorini secchi sott'olio).

Buon appetito!