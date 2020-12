Una piccola goccia d'amore nel grande mare della solidarietà: pasti caldi a 100 senza tetto di Bari nella Vigilia di Natale

F. Divella S.p.A, Esercito Italiano e la Parrocchia Preziosissimo Sangue in San Rocco di Bari insieme per il pranzo della vigilia di Natale. In piena emergenza sanitaria la solidarietà non si ferma. Anzi, privato e pubblico si uniscono in piena sinergia per regalare un pasto caldo a tanti poveri e senza tetto della città di Bari. L’iniziativa si svolgerà giovedì 24 dicembre, il giorno della vigilia di Natale, a partire dalle ore 17 nel cortile esterno della parrocchia in via Putignani 237. Saranno presenti l’arcivescovo di Bari Bitonto, monsignor Francesco Cacucci per un momento di preghiera e benedizione prima della distribuzione dei pasti e il sindaco di Bari Antonio Decaro. Il pranzo, sotto forma di sacchetti contenenti pasti caldi, sarà distribuito ad oltre cento senza tetto della città; coloro che solitamente frequentano la parrocchia per il servizio di mensa che viene organizzata ogni mese dai volontari della chiesa. A cucinare, il Corporate Chef della Divella Donato Carra con la collaborazione dei militari dell’esercito della Brigata Pinerolo di Bari. Nel cortile esterno della parrocchia i militari dell’esercito allestiranno due tende: una dedicata alla cucina da campo, l’altra attrezzata per la distribuzione dei pasti. Un menù di tutto rispetto da servire ai bisognosi: pasta al forno, mozzarelle donate dal caseificio “La Contadina”, frutta e panettone.

Determinante la collaborazione fornita anche dalla polizia locale di Bari che presidierà la zona per evitare eventuali assembramenti.

“Ci riempie di gioia organizzare questo pranzo di beneficienza – dichiara Domenico Divella – in questo momento storico tutti dobbiamo cercare di fare la nostra parte per sostenere chi è in difficoltà. Per questo Natale più di cinque milioni di persone avranno difficoltà a mettere insieme un pasto caldo. E’ un gesto che rappresenta una piccola goccia nel grande mare della solidarietà che oggi sta sostenendo tante famiglie in difficoltà”. Determinante il supporto dei volontari e dei giovani della parrocchia.

“Nel periodo del lock down ci siamo impegnati molto – dichiara don Stefano Trio, vice parroco della comunità Preziosissimo Sangue in San Rocco – e in questo periodo ancora di più perché ci rendiamo conto che l’emergenza sanitaria sta mettendo in ginocchio tante famiglie. Del resto la nostra parrocchia da sempre è impegnata in molti progetti di solidarietà. Un pasto caldo è un’occasione per far vivere a loro una vigilia di Natale sentendosi parte di una comunità che è sempre pronta ad accoglierli”.