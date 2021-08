Pasticcio di patate e fagiolini al forno: una speciale ricetta dal sapore tutto pugliese

Avete in frigo delle patate e dei fagiolini lessi e non sapete come altro cucinarli se non non ad insalata o con la pasta? Bene oggi vi suggeriamo un piatto salvacena o salvapranzo, il pasticcio di fagiolini e patate gratinati' da preparare in qualsiasi occasione sia come contorno che come portata principale.

I fagiolini sono poveri di proteine, grassi o carboidrati, sono ideali per le diete e per chi voglia comunque mantenersi leggero, gustando però qualcosa di buono e delizioso al tempo stesso. Ricchi di fibre, sali minerali e vitamina A, hanno anche un discreto contenuto di vitamina C. Ricchi di proprietà diuretiche e rinfrescanti abbinati con le patate costituiscono un insieme infallibile, adatto ad ogni tipo di palato. Grazie alla scarsa quantità di glucidi al loro interno sono consigliatissimi per i soggetti diabetici e costituiscono un delizioso contorno in ogni genere di piatto. Qui ve li consigliamo in una speciale ricetta dal sapore tutto pugliese da Puglia.com

Ingredienti

500 g di fagiolini verdi

2 patate grosse

300 g di pomodori pelati

16 olive nere snocciolate

2 cucchiai di basilico sminuzzato

1 spicchio d’aglio

2 uova

40 g di parmigiano grattugiato

3 cucchiai di olio d’oliva

sale q. b.

pepe q. b.

Preparazione

Se non avete nulla di già cotto pulite allora i fagiolini, lavateli e lessateli per 15 minuti in acqua salata in ebollizione quindi scolateli.

Lavate le patate e fatele cuocere in acqua salata per 40 minuti; scolatele, pelatele e tagliatele a dadini non troppo piccoli.

Fate rosolare l’aglio in una padella con 2 cucchiai di olio, quindi eliminatelo e aggiungete i pomodori schiacciati con la forchetta; condite con una presa di sale e un po’ di pepe macinato al momento, poi fate cuocere in sugo per 20 minuti.

Allora aggiungete i fagiolini, in dadini di patate, le olive nere, le uova sbattute e il basilico sminuzzato, rimescolate e dopo pochi minuti versate la preparazione in una pirofila di servizio unta di olio.

Spolverizzate il pasticcio con il parmigiano grattugiato e passatelo sotto il grill per 5 minuti. Servite immediatamente.

(Puglia.com)