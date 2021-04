Pastiera napoletana: la ricetta del delizioso dolce che si prepara a Pasqua

Una vera delizia per il palato: ecco la ricetta del tipico dolce pasquale nato a Napoli e diffusosi in tutta Italia

Come da tradizione, in attesa della Pasqua, molti di noi si dedicano alla preparazione dei dolci tipici di questo periodo di festa, uno di questi è la buonissima pastiera, una golosità della cucina napoletana ma che ha ormai conquistato molti palati in tutta Italia. A Napoli è un vero e proprio rito prepararla durante la Pasqua e solitamente viene cucinata il Giovedì o il Venerdì Santo, così da lasciarla "riposare" alcuni giorni prima di mangiarla. Ne guadagna di gusto e sapore. Ecco la ricetta.

Ingredienti

Pasta frolla 1 kg;

Ricotta di pecora 700 gr;

Grano cotto 400 gr;

Zucchero 600 gr;

Limone 1;

Cedro candito 50 gr;

Arancia candita 50 gr;

Latte 98 ml;

Burro 30 gr;

5 uova intere + 2 tuorli;

Una bustina di vaniglia;

Acqua di fiori d'arancio 25 gr.

Preparazione

Versate in una casseruola il grano cotto, il latte, il burro e la scorza grattugiata di un limone. Lasciate dunque cuocere per 10 minuti, mescolando con frequenza, finché il composto diventa crema. Frullare a parte la ricotta insieme allo zucchero, 5 uova intere più 2 tuorli, una bustina di vaniglia e l'acqua di fiori d'arancio.

Lavorate il tutto fino a rendere l'impasto molto fine. Aggiungete una grattata di buccia di limone e i canditi tagliati a dadini (se piacciono). Quindi amalgamate il tutto con il grano. Procedete con la stesura della pasta frolla. Lo spessore ideale è di circa 1/2 centimetro. Rivestite la teglia (circa 30 cm di diametro) precedentemente imburrata, ritagliando la parte eccedente che verrà poi utilizzata per le strisce decorative. Versate il composto di ricotta appena preparato livellandolo con cura. A questo punto preparate le strisce e sistematele a forma di grata. Spennellate con un tuorlo sbattuto.

Infornate a 180 gradi per un'ora e mezza finché la pastiera non avrà preso un bel colore ambrato. Lasciate raffreddare e prima di servire spolverate con lo zucchero a velo.