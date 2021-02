"No tessera, no polpo", il divertente slogan dell'associazione Marinai Santo Spirito nel video "Pedènne"

Un inno a Santo Spirito e alle sue tradizioni legate al mare, alla pesca e al forte legame con la spiritualità. Un capolavoro che racconta la vita dei marinai, la passione per il loro mare e il loro pescato. Il video, realizzato da Giuseppe Pistritto, sulle note di "Also Sprach Zarathustra" è una dichiarazione d'amore al territorio e riprende un motto davvero originale e scaramantico "No tessera, no polpo" per la nuova campagna di tesseramento “Pedènne” (in barese) che significa “ecco perché”.

©Giuseppe Pistritto