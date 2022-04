Sfiziosi e saporiti: la ricetta dei peperoni ripieni con farro e mozzarella

Oggi vi proponiamo una ricetta irresistibile e molto saporita, buona sia come primo piatto che per una cena: peperoni rossi e verdi ripieni con farro croccante e mozzarella filante. Prepararli è semplice e veloce, ecco il procedimento.

Ingredienti

Peperoni rossi 2;

peperoni verdi 2;

farro 200 gr;

mozzarella fiordilatte 200 gr;

parmigiano grattugiato 60 gr;

cipolla 1;

spicchio d'aglio 1;

prezzemolo 1 ciuffo;

olio extravergine di oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Procedimento

Prendi una pentola e metti dell'acqua, versa il farro nell'acqua ancora fredda e porta a bollore, cuoci per circa 20 minuti. Il farro deve rimanere al dente. Taglia la mozzarella a cubetti e falla sgocciolare in un colino. Adesso sbuccia lo spicchio d'aglio e la cipolla e insieme al prezzemolo tritali e falli rosolare per 5 minuti in una padella con 4 cucchiai di olio. A cottura ultimata, aggiungi il farro mescolando per un minuto, regola di sale e pepe e poi lascia intiepidire.

Ora taglia a metà i peperoni, togli il picciolo e i semi. Farcisci dunque i mezzi peperoni con la mozzarella mescolata con il farro e poggiali su una teglia unta di olio. A questo punto condisci i peperoni ripieni con un filo d'olio e cospargi il parmigiano. Adesso possiamo cuocere il nostro preparato in un forno preriscaldato a 160°C per 40 minuti circa, negli ultimi minuti accendi anche il grill. Appena la cottura sarà terminata servi i peperoni ben caldi.