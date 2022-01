Vaschette da gelato: perchè non devono essere riutilizzate

Conservare o congelare gli alimenti utilizzando una seconda volta delle vaschette di plastica da gelato, sarà capitato a molti di noi. E' una buona abitudine oppure meglio evitare? La Dott.ssa tedesca Birgit Brendel, appartenente al Centro Consumatori della Sassonia, ha però spiegato che non si tratta affatto di una buona idea. Scoprite il perchè.

Si tratta infatti di imballaggi che sono pensati esclusivamente per il monouso ed un secondo utilizzo può comportare rischi per la salute. Essendo progettate esclusivamente per masse fredde e congelate sono innocue per la salute solamente se usato con questa modalità.

Se invece vengono esposte al calore possono rilasciare sostanze indesiderate ed alcuni materiali termoplastici ad elevate temperature si possono anche deformare. In questo modo la plastica può degradarsi migrando negli alimenti.

E' quindi fortemente sconsigliato utilizzare dei contenitori di plastica per utilizzi diversi rispetto a quelli per i quali vengono acquistati. Possono però essere utilizzati come comodi portaoggetti per matite, penne, pennarelli, chiodi, viti e graffette.