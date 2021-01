Perchè molti russano durante il sonno notturno?

Russare non è sempre sintomo di stanchezza: le cause e alcune curiosità del russamento

Dormire nella stessa stanza con una persona che russa può essere una delle esperienze più brutte e traumatiche per chi ha difficoltà ad addormentarsi e per chi purtroppo ha un sonno leggero.; Le persone che russano sono come un aspirapolvere rumorosa, un trattore, emettono un suono simile ad un grugnito. Chi malauguratamente convive con un 'russatore' seriale è costretto a svegliarsi spesso durante la notte e a svegliare la persona che russa, dicendole di girarsi dall’altra parte. Purtroppo però non accade nessun miracolo e riparte la musica. Qui molti di noi ricorrono ai suoni antirussamento: ogni tipo di verso animale, il fischio, il battito di mani, i colpi contro la spalliera del letto o del muro nella speranza che tutto questo finisca presto.

Ma perchè si russa?

E' una questione tutta meccanica: il palato molle e i tessuti della bocca, naso o gola, vibrano sotto l’effetto del movimento dell’aria. Si russa se queste strutture vengono a contatto e vibrano durante la respirazione. Anche il passaggio nasale, il palato molle, la base della lingua, le tonsille e l’ugola entrano in gioco. Durante la notte, mentre stiamo dormendo, le vie respiratorie a livello di testa e collo si rilassano e si restringono, questo restringimento può aumentare la velocità e la pressione con cui l’aria passa provocandone vibrazione e rumore. Quando si russa si può andare anche in apnea ostruttiva: chi soffre di questo infatti ha un sonno spesso disturbato e tende ad essere molto stanco durante il giorno.

Ora qualche curiosità:

Russano di più gli uomini rispetto alle donne, le persone in sovrappeso e quelle che sono in avanti con l'età

Il russare peggiora se si è fatto uso di alcool o droghe

Anche il fumo causa l’infiammazione delle vie aeree e questo può provocare il peggioramento del disturbo

Chi soffre di sinusite, gli allergici e i raffreddati respirano con maggiore difficoltà e purtroppo russano maggiormente durante il sonno

Possiamo concludere che dormire con una persona che russa è un vero problema che va risolto: occorre rivolgersi al medico, capire se si deve cambiare qualche abitudine sbagliata. Se proprio non c'è soluzione allora vi suggeriamo di cambiare stanza o nella peggiore delle ipotesi di...cambiare casa o persona! :)