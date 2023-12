Le persone più longeve della Puglia: la più anziana del Barese ha 110 anni ed è di Noci

Con 111 anni e 25 giorni, Rita Rosaria Lotta, nata il 17 novembre 1912, è la persona più longeva residente in Puglia. Vive nel piccolo comune di Monteiasi in provincia di Taranto. Per anzianità, in Italia è undicesima e decima tra le donne.

A seguire c'è Anna Maria Lippolis di Noci, provincia di Bari, nata il 1° ottobre 1913: ha 110 anni e 72 giorni. Nell'elenco nazionale degli anziani viventi più longevi occupa la diciottesima posizione.

In Puglia, con i suoi 108 anni e 265 giorni, Gilda Poli è la terza ultracentenaria. Nata a Specchia, nel Leccese, il 22 marzo 1915, oggi vive a Rapallo in provincia di Genova. In Italia è 61esima.

Quarta in Puglia e 62esima in tutto lo Stivale, è Francesca Fanizzi di Mola di Bari, con i suoi 108 anni e 264 giorni. Nata il 23 marzo 1915, oggi vive a Roma.

Al quinto posto c'è un signore, Vincenzo Prete di San Vito dei Normanni, comune della provincia di Brindisi. Oggi ha 108 anni e 229 giorni. Settantaduesima persona più anziana d'Italia, è il quarto in assoluto tra gli uomini. E' nato il 27 aprile 1915.

E' di Ceglie Messapica, ma è residente a Bari, l'81esima in classifica. Si chiama Grazia Putignano, è nata il 6 giugno 1915 e ha 108 anni e 189 giorni.

E' di Bari Giulia Lisco, la novantesima persona più longeva d'Italia. E' nata il 2 agosto 1915 e ha 108 anni e 132 giorni.

In posizione 92 c'è Iolanda Mazzotta: nata il 19 agosto 1915, è di Lecce e ha 108 anni e 115 giorni.

La persona più longeva in provincia di Foggia, oggi residente a Roma, è di Accadia: è Teresa De Bellis nata nel Rione Fossi il 28 settembre 1915. In Italia occupa la posizione 103. Ha 108 anni e 75 giorni.

Decima è Maria Francesca Pastore, nata il 16 ottobre 1915 a Santeramo ma residente a Bitonto. Centoseiesima in Italia, ha 108 anni e 56 giorni.

Compie oggi 108 giorni Anna Graziano di Bari. Centoventesima italiana vivente più longeva, è nata il 12 dicembre del 1915. Attualmente vive a Napoli.

Maria Dolores nata a Trepuzzi il 9 aprile 1916, ma residente a Surbo in provincia di Lecce, ha 107 anni e 247 giorni.

A seguire c'è Maria Resta (157esima in Italia) di Turi nel Barese. Nata il 9 maggio 1916, ha 107 anni e 217 giorni.

Pasquale Gissi di Andria, è la persona più anziana della Bat. Nato l'8 luglio 1916, ha 107 anni e 115 giorni. La 176esima persona più anziana d'Italia.

Giovanna Iascy, nata il 18 ottobre 1916 a Taranto e residente a Palermo, è la tredicesima donna più anziana vivente nata in Puglia. Ha 107 anni e 55 giorni (219esima in tutta Italia).

A seguire, 220esima nella speciale classifica 'biancorossoverde', c'è Maddalena D'Angelo di San Severo, seconda più longeva della Capitanata. Nata il 19 ottobre 1916, ha 107 primavere e 54 giorni.

Poi ancora c'è Domenica De Palma, nata l'11 novembre 1916 a Gioia del Colle ma residente a Massafra con i suoi 107 anni e 31 giorni (229esima),.