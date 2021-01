"Piazza Dante, #Festivalinrete", 41 festival da tutta Italia per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante

Ci sarà anche Lector in Fabula (settembre-dicembre 2021, Conversano) tra i 41 festival di approfondimento culturale che prenderanno parte a "Piazza Dante, #Festivalinrete", uno dei progetti nazionali più importanti del 2021 nati per rendere omaggio al grande Dante Alighieri a 700 anni dalla sua morte. L'iniziativa è sostenuta dal Comitato Nazionale per le celebrazioni dantesche istituito dal Mibact.

Questa iniziativa vede il coinvolgimento dei più importanti festival italiani di narrativa e di poesia, scientifici, di saggistica, di giornalismo culturale e di costume. Il loro obiettivo è quello di creare una rete per mettere insieme energie ed esperienze per creare un progetto di condivisione comune.

"Piazza Dante, #Festivalinrete"

Ogni kermesse coinvolta inserirà nella programmazione 2021 uno o più eventi dedicati a Dante secondo un programma individuale ma condiviso dall’intera rete. Sarà il comitato editoriale e di coordinamento a tenere le fila degli eventi danteschi organizzati dai Festival consentendone una vasta diffusione sull’intero territorio nazionale.

'Piazza Dante #Festivalinrete' diventerà una testimonianza dell'amore del nostro Paese per la straordinaria opera di Dante Alighieri, dando vita a un racconto collettivo, tutto italiano, che punta ad animare le piazze e che sarà fruibile anche attraverso il sito web dedicato.

I contenuti multimediali, video, interviste agli autori, scritti inediti, consentiranno ai partecipanti di vivere i festival da nord a sud.

In attesa di ulteriori dettagli ecco l’elenco dei festival d’Italia coinvolti: Festival della Scienza Ad/Ventura (25-31 gennaio 2021, Vasto), I Boreali (febbraio 2021, Milano), Libri Come (25-28 marzo 2021, Roma), Incroci di Civiltà (anteprima aprile 2021, Venezia), Festa Scienza Filosofia (22-25 aprile 2021, Foligno), ScrittuRa festival (20-30 maggio 2021, Ravenna), Urbino e la città del libro (21-23 maggio 2021, Urbino), Una Marina di Libri (giugno 2021, Palermo), Città dei Lettori (3-6 giugno 2021, Firenze), Procida racconta (9-13 giugno 2021, Procida), A tutto Volume (10-13 giugno 2021, Ragusa), Parole spalancate (10-19 giugno 2021, Genova), Trame Festival (16-20 giugno 2021, Lamezia Terme), Taobuk (17-21 giugno 2021, Taormina). E si prosegue con Salerno Letteratura (19-26 giugno 2021, Salerno) Caffeina (giugno-luglio 2021, Viterbo), La Milanesiana (giugno-luglio 2021, Milano), L'isola delle storie (1-4 luglio 2021, Gavoi), Festival Dantesco alla Basilica di Massenzio (8-27 luglio 2021, Roma), UlisseFest (luglio 2021, Rimini), John Fante Festival (19-22 agosto 2021, Torricella Peligna), La luna e i calanchi (20-25 agosto 2021, Aliano), Festival della Mente (3-5 settembre 2021, Sarzana), Festivaletteratura (8-12 settembre 2021, Mantova), Con-Vivere (9-12 settembre 2021, Carrara), Pordenonelegge (15-19 settembre 2021, Pordenone), I Dialoghi di Trani (15-19 settembre 2021, Trani). Ed ancora, Festival Filosofia (17-19 settembre 2021, Modena), Festival del Medioevo (22-26 settembre 2021, Gubbio), Torino Spiritualità (23-26 settembre 2021, Torino), Women's Fiction Festival (23-26 settembre 2021, Matera), Lector in Fabula (settembre-dicembre 2021, Conversano), Bergamo Scienza (2-17 ottobre 2021, Bergamo), Tuttestorie (14-20 ottobre 2021, Cagliari), Festival della Scienza (21 ottobre-1 novembre 2021, Genova), Poietika (ottobre 2021, Campobasso), Festival del Giornalismo Culturale (ottobre 2021, Pesaro-Urbino), Umbrialibri (ottobre 2021, Perugia), Fla (11-14 novembre 2021, Pescara), BookCity (17-21 novembre 2021, Milano), Scrittorincittà (17-21 novembre 2021, Cuneo).