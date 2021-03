'Offriamo pizze a chi è in difficoltà': il gesto generoso della pizzeria barese

Dona la pizza a chi non può permettersela: è il gesto generoso di Enzo Fraddosio, il pizzaiolo barese dal cuore grande che qualche giorno fa ha annunciato sui social la sua iniziativa solidale. ‘Una gioia a chi non può permetterselo – dice - Dalle ore 21.15 alle 21.45 offriamo pizze gratis per famiglie che non possono comprarle. Potete ritirarle da asporto in sede e …mi raccomando i ricchi ... astenersi’. La generosità di Enzo in questo periodo difficile commuove tutti e rende felici i cuori e i palati dei più bisognosi, quelli che hanno perso il lavoro, forse qualche suo vecchio cliente.

Oggi 18 marzo è la Giornata Nazionale in memoria delle vittime perCovid. In un anno molte cose sono cambiate, le vite di molte famiglie sono state stravolte non solo dal punto di vista psicologico ma anche economico. Per questo iniziative come questa possono fare la differenza nella lotta allo spreco (molte pizze infatti resterebbero invendute a causa della crisi) e alle povertà locali.

Enzo è sempre lì, in pizzeria dal lunedì al venerdì, pronto a regalare le sue pizze.