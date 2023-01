'Polignano a Mare è la città più accogliente del mondo' 2023: Booking.com svela i vincitori dei Traveller Review Award

L'undecima edizione dei Traveller Review Award di Booking.com premia le strutture ricettive di 220 Paesi e territori per il loro impegno nel garantire un servizio e un'ospitalità eccellenti in maniera costante nel corso dell'anno. Con 240 milioni di recensioni verificate lasciate dai clienti su Booking.com, 1.364.415 strutture partner, 230 fornitori di autonoleggio e 58 fornitori di taxi aeroportuali hanno ricevuto il Traveller Review Award 2023. Anche quest’anno l'Italia è in testa alla classifica con un totale di 170.638 premi, seguita da Spagna (108.217), Francia (103.365), Germania (76.479), Croazia (64.206), Polonia (60.721), Regno Unito (60.697), Grecia (54.473), Brasile (53.658) e Stati Uniti (46.839).

Un'esperienza di viaggio più sostenibile

A livello globale, quasi una struttura vincitrice su dieci (122.095) ha ricevuto anche l’icona Viaggi Sostenibili per il suo impegno a favore della sostenibilità. In effetti, le strutture ricettive che hanno ottenuto l’icona Viaggi Sostenibili hanno mostrato una probabilità tre volte maggiore di ricevere un Traveller Review Award 2023 rispetto a quelle senza icona. Tra tutti i tipi di alloggio, gli hotel sono quelli con la più alta percentuale con l’icona Viaggi Sostenibili (15%) che hanno ricevuto un Traveller Review Award 2023.

Aiutiamo i viaggiatori ad arrivare dove vogliono

Questo è il quarto anno in cui Booking.com premia i fornitori di servizi di trasporto all’interno delle mete visitate dai viaggiatori per l’eccellenza del loro servizio: 230 compagnie di autonoleggio in 150 Paesi hanno ottenuto il Traveller Review Award 2023. Le compagnie di autonoleggio in Spagna sono quelle con il maggior numero di premi (23), seguite da Grecia (21), Francia (14), Italia (13) e Portogallo (11). Inoltre, anche 58 fornitori di taxi aeroportuali, che rappresentano un totale di 6.131 conducenti provenienti da 120 Paesi, sono stati premiati per il 2023. Le aziende spagnole contano anche qui il maggior numero di riconoscimenti (11 fornitori che rappresentano 442 conducenti), seguite da Grecia (7 fornitori che rappresentano 1.196 conducenti), Italia (5 fornitori che rappresentano 315 conducenti), Polonia (3 fornitori che rappresentano 524 conducenti) e Portogallo (3 fornitori che rappresentano 655 conducenti).

Arjan Dijk, Senior Vice President e Chief Marketing Officer di Booking.com, ha commentato: “Sono proprio gli aspetti come l'attenzione personale ai dettagli durante il check-in e i consigli utili per esplorare la destinazione come farebbe una persona del posto che rivelano l’impegno dei nostri partner. Impegno che viene apprezzato dai viaggiatori in tanti modi diversi ogni giorno. I Traveller Review Awards sono il nostro modo per ringraziarli per la loro dedizione nell’accogliere ognuno nel migliore dei modi e nel fare di tutto per creare esperienze indimenticabili per i nostri clienti. Che si tratti di un saluto amichevole da parte di un tassista in aeroporto, di consigli su come guidare forniti dallo staff dell’autonoleggio o di un messaggio cordiale che dà il benvenuto in camera, i nostri partner contribuiscono a rendere ogni viaggio ancora più speciale.”

Vito Carrieri, Sindaco di Polignano a Mare, orgoglioso della presenza della sua città in una classifica tanto importante, ha dichiarato: “Polignano a Mare, come città più accogliente del mondo, rappresenta il miglior riconoscimento a cui la comunità che mi onoro di rappresentare potesse ambire dal punto di vista turistico. Gli utenti di Booking.com hanno premiato le competenze, la passione e i sacrifici profusi quotidianamente dagli operatori e dagli addetti al settore. Mi piace pensare che questa eccellente ospitalità sia anche stata influenzata dall'attitudine all'accoglienza della nostra popolazione, dalle meraviglie paesaggistiche, dalle tradizioni, dagli eventi culturali e dall'enogastronomia di qualità tipici del nostro territorio. Sono sicuro che questo riconoscimento sarà solo un punto di partenza e non di arrivo. Funge da stimolo per tutta la nostra comunità a migliorare ulteriormente, oltre a rappresentare uno strumento di promozione unico per la consacrazione di Polignano, quale destinazione turistica nel panorama globale”.

I luoghi più accoglienti al mondo nel 2023

Quest’anno le destinazioni più accoglienti al mondo sono distribuite su cinque continenti e comprendono bellezze costiere poco note, mete rurali immerse in paesaggi naturali mozzafiato e persino una vivace metropoli latino-americana. Sono state tutte scelte in base alla percentuale di strutture ricettive partner che hanno ricevuto un Traveller Review Award 2023* e rappresentano anche per i viaggiatori più esperti una fonte imperdibile di ispirazione per i loro viaggi futuri.

Le destinazioni più accoglienti al mondo nel 2023

Nella classifica delle destinazioni più accoglienti nel 2023 a livello locale, 7 su 10 si trovano in Trentino Alto Adige:

Colfosco Tirano Vipiteno Manarola Badia Sesto Racines Bressanone Appiano sulla Strada del Vino Valdobbiadene

Le regioni più accoglienti al mondo nel 2023*:

Le regioni più accoglienti al mondo nel 2023 a livello locale:

Trentino Alto Adige Basilicata Valle d'Aosta Molise Campania

*Le destinazioni sono state ordinate in base alla percentuale totale di vincitori dei Traveller Review Award 2023 rispetto al totale di strutture idonee in quella stessa città o regione (solo per le strutture ricettive). Le destinazioni dovevano anche avere un numero di vincitori superiore alla media per essere incluse in questo elenco (almeno 500 vincitori per le città e almeno 500 per le regioni) e sono state selezionate per localizzazione geografica.