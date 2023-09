Avvistamento nelle acque di Polignano, pescatore immortala uno squalo in un video

Uno squalo, probabilmente della specie 'elefante', è stato avvistato al largo delle coste di Polignano a Mare, nel Barese. Le immagini sono state immortalate da un pescatore e pubblicate sulla pagina Instagram 'puglia_mylove', diventando immediatamente virale.

L'esemplare non sarebbe pericoloso per gli umani: si tratterebbe, infatti, di una specie non aggressiva che si nutre prevalentemente di alghe, animali microscopici e plancton. Lo squalo elefante è presente nel Mar Mediterraneo e rientra nelle specie a rischio estinzione.