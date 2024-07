A Polignano torna 'Cinegozzo': nel porticciolo di San Vito quattro giorni di cinema gratuito sotto le stelle

Il primo drive-in marino di Puglia nel porticciolo di San Vito con opere di registi e artisti della pellicola come Cecilia Mangini, Pino Pascali, Mario Martone, Wong Kar Wai, Lorenzo Scaraggi, Giovanni Vernia e Paolo Uzzi, Dave Fleischer, Matteo Garrone.

Il primo drive-in marino della Puglia torna per quattro giorni di cinema sotto le stelle: è Cinegozzo, rassegna cinematografica gratuita organizzata a Polignano a Mare dall’associazione Ariele APS ETS e giunta alla seconda edizione. Quest’anno ad accogliere il pubblico sarà una location d’eccezione: il suggestivo porticciolo di San Vito. Cinegozzo Festival recupera un’antica passione polignanese, infatti, durante i primi anni del Novecento venivano organizzate delle proiezioni estive all’aperto nell’Arena Grottone (in attività fino all’inizio degli anni ‘50), sede estiva del Cinema Comunale costruita sopra a quello che era il lido balneare Grottone (attivo dal 1874).

La rassegna si tiene da giovedì 25 a domenica 28 luglio, dalle 17 a mezzanotte, il cartellone è ricco di appuntamenti tutti gratuiti tra workshop e proiezioni di ogni genere, dai corti ai grandi classici del cinema internazionale e italiano.

Le serate saranno organizzate in due momenti, una prima parte dedicata a autrici e autori che raccontano il territorio pugliese, e una seconda parte dedicata alla proiezione di quattro opere cinematografiche dal respiro nazionale e internazionale.

Lo spirito della manifestazione è quello del cinema gratuito sotto le stelle, inclusivo e accessibile a tutti e questa location consente di rendere l’esperienza della visione collettiva sul grande schermo ancora più unica.

Grazie al sodalizio con la Biblioteca Comunale Raffaele Chiantera, inoltre, durante i giorni del festival sarà possibile partecipare ai workshop per bambini e ragazzi legati all’esperienza della visione cinematografica, al legame tra film e libro, alla trasposizione digitale del fumetto, alla creazione dell’animazione fino al live action. Gli incontri, propedeutici alla visione dei film/documentari proiettati la sera, si articolano in due momenti: uno dedicato alla lettura e uno dedicato al gioco e all’improvvisazione con uno sguardo rivolto alla formazione nella sua accezione pedagogica. Il laboratorio è articolato in quattro appuntamenti che si terranno sulla spiaggia di San Vito e saranno gratuiti, su prenotazione, per un massimo di venti partecipanti; la durata sarà di circa 1h30. Per info e prenotazioni Whatsapp 0802462601 mail - biblioteca@comune.polignanoamare.ba.it

I quattro appuntamenti saranno presentati da Vito Facciolla affiancato ogni sera da ospiti diversi che introdurranno la visione dei documentari e dei film. Le proiezioni inizieranno col buio.

Il 25 luglio in apertura della manifestazione ci sarà Mariangela Barbanente che presenta STENDALÌ (SUONANO ANCORA), concesso dalla Cineteca di Bologna e Essere donne, concesso dall’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, due documentari di Cecilia Mangini, considerata la prima documentarista italiana nata a Mola di Bari. A seguire la proiezione di Laggiù qualcuno mi ama di Mario Martone (David di Donatello 69 - Premio Cecilia Mangini Miglior documentario), un docufilm sulla figura di Massimi Troisi, un omaggio al grande artista in occasione del trentennale della sua scomparsa.

Nella serata del 26 luglio saranno proiettati Buona Domenica di Lucia Rita Di Bari, neo diplomata in Regia all’Accademia Tiberio Fiorilli di Bari, presentata da Antonio Palumbo, direttore dell’Accademia; LISTEN di Andrea Defronzo, neo diplomato in Regia all’Accademia di Belle Arti di Bari presentato dal Professore Alessandro Piva e Art sans papiers di Agostino Armenise e Tommaso Colagrande, che racconta la vicenda umana di Roger Fasou Koropara. Entrambi i registi saranno presenti. Segue In the Mood for Love di Wong Kar Wai, un film che racconta una storia d’amore universale, ispirato al romanzo breve Un incontro (noto anche come Intersection) di Liu Yichang.

Il 27 luglio in apertura della terza serata Lorenzo Scaraggi presenta il documentario da lui diretto Biopatriarchi, ospiti speciali saranno Pietro Santamaria; Anna Maria Cilardi; Giuseppe Taneburgo; i Produttori del Presidio Slow Food S.Frugis e Officina Maremosso Aps di Taranto, una tra le migliori realtà della Regione Puglia, che ha tra i suoi scopi la riqualificazione e valorizzazione dei saperi nautici artigianali. A seguire verrà proiettato Ti stimo fratello, scritto e diretto da Giovanni Vernia e Paolo Uzzi, una commedia del 2012 dal respiro fortemente autobiografico. Al termine delle proiezioni, ci sarà un dj set a cura di Antonio Abbatepaolo.

L’ultima serata, il 28 luglio, Jonathan Giustini presenta Intermezzo 23 di Pino Pascali, ricostruzione animazione a cura di J. Giustini, concesso dalla Galleria Frittelli di Firenze. La Fondazione Pino Pascali presenterà I killers di Pino Pascali, concesso dalla Fondazione stessa, poi Braccio di ferro incontra Sinbad di Dave Fleischer e Il racconto dei racconti di Matteo Garrone, adattamento cinematografico de Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile, vincitore di sette David di Donatello. Saranno presenti inoltre Legambiente Polignano a Mare, Biblioteca Raffaele Chiantera, Bachi da Setola, PerSe Visioni.

In accordo con la volontà di tutela e il rispetto del territorio, inoltre, nella giornata di domenica 28 luglio verrà organizzata una passeggiata ecologica di sensibilizzazione insieme alla sede di Legambiente Polignano a Mare.

Gli scopi del festival sono la promozione della cultura cinematografica, la sensibilizzazione al rispetto dei luoghi e la valorizzazione delle eccellenze del territorio.

Il CINEGOZZO festival vede il sostegno del Comune di Polignano a Mare e dell’Apulia Film Commission, il patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale della Puglia 1 , il contributo della Camera di Commercio di Bari, il supporto della Fondazione Pino Pascali Museo d’Arte Contemporanea, della Cineteca di Bologna, dell’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, della Biblioteca Comunale Raffaele Chiantera, della Lega Navale e di Legambiente Polignano a Mare, dell’Accademia di Belle Arti di Bari e dell’Accademia Tiberio Fiorilli nonché di una nutrita schiera di privati.

L’amministrazione comunale per la durata della manifestazione metterà in atto il servizio navetta tra il centro cittadino/stazione FS con la location della manifestazione proprio nel segno dell’inclusività, della sostenibilità e del rispetto dei luoghi. Il sito è accessibile a persone in condizione di disabilità.

La creazione dell’identità visiva del Cinegozzo festival 2024 edizione n°2 è affidata a Vito Savino, illustratore, Giuseppe Laselva, visual grafico e Domenico Ruggiero, motion designer.