Polpette di pane e acciughe, il gustoso finger food da aperitivo o antipasto

In questo periodo di feste natalizie capita di avere in casa del pane raffermo, cosa fare? Gettarlo è davvero un sacrilegio e questo capita davvero raramente nelle case pugliesi. Per questo suggeriamo una ricetta salvacibo, le polpette di pane, insaporite però con le acciughe: ecco quindi un gustoso finger food da aperitivo o antipasto croccante fuori e morbido all’interno.

Possono essere gustate fritte, al forno o cotte nel sugo.

Gli ingredienti

800 gr di acciughe (fresche o sotto sale)

500 g di pane raffermo (o 4 fette di pane di Altamura)

1 uovo

formaggio grattugiato (pecorino murgiano)

mezzo bicchiere di latte

1 spicchio d'aglio

1 rametto di prezzemolo

olio per frittura

100 gr di mozzarella

sale e pepe q.b.

5-6 cucchiai di salsa di pomodoro - per il sugo

mezzo bicchiere di olio evo - per il sugo

1 cipolla - per il sugo

sale e pepe q.b. - per il sugo

Come si preparano

Pulire con cura le acciughe, eliminare la testa e la lisca, sviscerare, sfilettare e mettere ad asciugare su un foglio di carta da cucina; infine passare nel mixer o nel frullatore e sminuzzare.

Recuperare dal pane raffermo tutta la mollica, dividerla in piccoli pezzi e mettere in ammollo nel latte; quando si sarà ammorbidita per bene scolare e strizzare la mollica, metterla in una ciotola, aggiungere il trito di acciughe, il pecorino grattugiato, l’aglio e il prezzemolo tritati finemente, l’uovo, la mozzarella tagliata a pezzetti, un pizzico di sale e pepe; mescolare e impastare bene il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo; prenderne poco alla volta e modellare con le mani tante polpettine della dimensione di una noce fino a terminare l’impasto.

Prendere una padella larga, riscaldare l’olio da frittura a 160-180 gradi e immergere le polpettine per pochi minuti; girarle per farle dorare bene e scolare con una schiumarola quando sembrano croccanti; sistemarle in un vassoio su carta assorbente da cucina per eliminare l’unto in eccesso.

In una padella a parte fare un soffritto di cipolla tritata, versare la salsa di pomodoro e condire con sale e pepe; lasciar cuocere il sugo e quando si sarà ritirato aggiungere le polpettine precedentemente fritte: continuare la cottura per altri dieci minuti; quando si saranno ben insaporite nel sugo impiattare e servire calde.

(Fonte Puglia.com)