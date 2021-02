Bocconcini confit pugliesi: la ricetta dei deliziosi pomodorini caramellati

Continua la descrizione delle ricette nostrane, fatte di ingredienti poveri ma ricche di sapore. Oggi vi proponiamo i pomodorini caramellati al forno, un piatto semplice e veloce, ottimo da preparare in ogni occasione come antipasto o contorno. Il pomodoro, ingrediente fondamentale della tradizione contadina, si sposa benissimo con ogni genere di abbinamento, rivelando il suo carattere dolce, deciso e piacevole proprio nell’esaltazione di altri sapori. Con l’aggiunta di zucchero e spezie si smorza il tipico sapore acidulo del pomodoro che assume così una connotazione dolciastra e speciale.

Questi deliziosi bocconcini confit, che vi presentiamo nella nostra ricetta, oltre ad essere leggeri e piacevolissimi sono ottimi serviti su pane abbrustolito condito con aglio, basilico o mozzarella fresca o come contorno. La loro specialità è nella possibilità di conservarli in frigorifero per tre giorni usando un contenitore ermetico. Inoltre possono essere conservati in un barattolo di vetro sterilizzato ricoperti di olio extra vergine d’oliva.

Ingredienti

500 g pomodori ciliegini

pan grattato q.b.

origano q.b.

aglio q.b.

timo q.b.

sale q.b.

zucchero di canna q.b.

Come si preparano



Lavate e asciugate bene i pomodorini, tagliateli nel senso della lunghezza e disponeteli in una teglia (ricoperta con carta da forno) con la parte succosa rivolta verso l’alto. Condite con olio, sale, pepe, zucchero di canna, pan grattato, spezie grattugiate (aglio, timo, origano).



Infornate in forno preriscaldato a 160° e lasciate cuocere per un’ora e mezza, controllando che appassiscano senza seccare.

(Fonte Puglia.com)