Lungo Weekend del 25 aprile: gli eventi a Bari e provincia

Parte un fine settimana ricco di eventi e manifestazioni che si prolunga fino a martedì, festa della Liberazione. Come trascorrere questi giorni? Ecco quindi tante occasioni per uscire e vivere delle giornate all'aperto tra visite guidate ed escursioni come anche in città grazie itinerari a tema e lungo la meravigliosa costa barese, tra scogli e calette. Non mancheranno gli spettacoli a teatro per grandi e piccini come anche le diverse manifestazioni dove poter trovare sport, divertimento, mercatini e prodotti tipici della tradizione pugliese. Date un'occhiata ai numerosi eventi in programma!

Manifestazioni

Torna Expolevante, l’appuntamento espositivo organizzato da Nuova Fiera del Levante a Bari, in programma dal 22 al 25 aprile. Quattro giorni nel quartiere fieristico dedicati al tempo libero, allo sport e alla smart mobility ai quali si aggiungeranno dibattiti e approfondimenti legati alla mobilità sostenibile, alle sue potenzialità e agli impatti sulle nostre città. Numerose le attrazioni per grandi e piccini. All'Interno la settima edizione del Vintage Market Bari, la mostra mercato organizzata da Bidonville Vintage Store con il patrocinio del Comune di Bari, in cui professionisti e appassionati espongono e vendono i propri manufatti e collezioni di vario genere per promuovere la cultura del ri-ciclo e ri-uso di beni e materiali.

Al via la sesta edizione di Bari Pedala, la festa delle biciclette organizzata, anche quest’anno, dalla scuola di ciclismo Franco Ballerini, dalla cooperativa Zero Barriere e dall’associazione Lezzanzare con il patrocinio dell’assessorato comunale allo Sport e della Federazione Ciclistica Italiana, in programma il 22 e 23 aprile prossimi.

Fino al 25 aprile la 729^ edizione della Fiera San Giorgio di Gravina in Puglia.Dopo tre anni di stop forzato dipeso dall’emergenza pandemica, torna l’appuntamento con la secolare campionaria della Città.

A Bari arriva il 22 aprile Charlotte M., la giovane artista manifesto della GenZ e idolo glam dei giovani: appuntamento al Centro Mongolfiera Santa Caterina.

Venti appuntamenti gratuiti per celebrare le date storiche e gli appuntamenti più importanti degli ultimi venti anni. È questo il programma chiamato È20, realizzato dalla Mongolfiera di Santa Caterina con la partecipazione di tante realtà locali e il coinvolgimento diretto del pubblico. l primo appuntamento avrà luogo il 22 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Terra con il laboratorio aperto “L’orto sul balcone”. Il 23 aprile spazio alla lettura con una maratona di libri per celebrare la Giornata Mondiale del Libro.

Concerti

La Premiata Forneria Marconi torna a Bari in concerto, per una data esclusiva al Teatroteam, sabato 22 aprile 2023, alle 21. Sul palco del Teatroteam salirà la PFM al completo, composta da Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), Lucio Fabbri (violino, seconda tastiera, cori), Alessandro Scaglione (tastiere, cori), Marco Sfogli (chitarra, cori), Eugenio Mori (seconda batteria), e con special guest Luca Zabbini. La Premiata Forneria Marconi ha uno stile unico e inconfondibile che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un'unica entità affascinante.

Sabato 22 aprile LO STATO SOCIALE si esibisce live all'Eremo Club di Molfetta, a pochi giorni dall'uscita del nuovo album “STUPIDO SEXY FUTURO”. L'annuncio dell'uscita, fissata al 5 maggio, arriva a ben 6 anni di distanza dall'ultimo disco di inediti, con i club che riecheggiano di un’energia che mancava ormai da troppo tempo. Chi verrà al concerto di sabato a Molfetta avrà quindi l'occasione di ascoltare i nuovi brani in anteprima dal vivo! I biglietti sono disponibili su su Dice e Ticketone, oppure direttamente al concerto.

Sabato 22 aprile, al Teatro Forma di Bari, terza giornata di Musiche Corsare, il festival internazionale diretto da Roberto Ottaviano per l’associazione Nel Gioco del Jazz. E triplo appuntamento a partire dal concerto mattutino (ore 11) del Mat Trio. In serata gli altri due set: il primo (ore 20.30) è dei Dark Dry Tears, l’altro concerto (ore 21.45) prevede la performance del duo «telepatico» composto dal trombonista svizzero Samuel Blaser e dal chitarrista francese Marc Ducret, spigolosa estensione del compagno di avventura.

Teatro

Al Planetario in scena lo spettacolo di astronomia “Sistema Solare Coast to Coast” per conoscere tutti i pianeti del Sistema Solare da Mercurio sino ai pianeti nani ghiacciati. In scena la Compagnia Granteatrino con La Natura Fantastica alla Casa di Pulcinella.

Il confine rappresentato da una porta, che divide e collega l’umanità in un gioco di rimandi continuo. Un limite che Antonio Rezza e Flavia Mastrella rappresentano sul palcoscenico attraverso le porte nel loro ultimo spettacolo che arriva a Bari al Teatro Kismet. Venerdì 21 e sabato 22 aprile alle ore 21 in scena Hybris, nel nuovo appuntamento della Stagione ‘Sconfinamenti’, a cura di Teresa Ludovico. L'Agìmus di Mola di Bari accende i riflettori sul varietà con «Si me vulisse bene», un florilegio di «serenate, macchiette e contrasti d'amore», per dirla col sottotitolo dello spettacolo, diretto e interpretato dal suo autore, il mattatore Maurizio Pellegrini, in scena domenica 23 aprile (ore 20.30) al Teatro van Westerhout con la Chamber Swing Orchestra, che l'accompagna con un repertorio di canzoni d'antan arrangiate da Silvestro Sabatelli. Attila di Giuseppe Verdi, coproduzione del Teatro Comunale di Bologna, con il Teatro Massimo di Palermo ed il Teatro La Fenice di Venezia sarà di scena al Teatro Petruzzelli di Bari dal 21 al 28 aprile 2023.

Visite guidate ed escursioni

Dai palazzi storici ai percorsi sotterranei, dai teatri agli aperitivi a palazzo senza dimenticare i percorsi naturalistici e alla scoperta delle piante e delle erbe spontanee. QUI tutte le visite in programma nel weekend.

Eventi del 25 aprile

Un Pic-Nic sull'AIA è la soluzione ideale il 25 aprile: attività speciali, pranzo a sacco con possibilità di acquisto in loco di prodotti a Km0 e tanto divertimento per grandi e piccini. Ci sraà anche l'occasione per vivere l'esperienza del QUAD sull'AIA dell'AMICIZIA. Sempre Martedì 25 aprile in occasione del 210" anniversario del Borgo Murattiano ci sarà una visita guidata a tema nello storico quartiere della città.

Il 25 aprile appuntamento con “Di Arco in Arco: La leggenda degli Innamorati e il Diavolo sulla spalla”. Se vi incuriosisce esplorare le più antiche e caratteristiche viuzze di Bari Vecchia, non perdete questa particolare visita guidata esperienziale.

Un ArcheoTrekking nella Monopoli che non ti aspetti con spiagge deserte dove si viene travolti dall’odore intenso del timo e dal mirto di mare, acqua cristallina, con calette e scogli a picco sul mare Adriatico.

Martedì 25 apertura speciale del Casale di Balsignano. Il casale fortificato rappresenta il miglior esempio di insediamento rurale fortificato presente nella terra di Bari. I primi documenti ne attestano l'esistenza al X secolo. Oggi il sito è immerso in uliveto storico e rappresenta un'oasi di quiete e bellezza unica.

Il 25 aprile al Palamartino ci sarà la seconda edizione del “Memorial Mario Bisignani”, gara regionale e interregionale di lotta greco romana, stile libero e femminile, ragazzi, under 14 e under 17 nel ricordo del grande campione barese di lotta greco-romana e maestro di generazioni di sportivi.