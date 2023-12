Arriva il 2024, quali sono i ponti e le festività per prendere ferie

Il 2024 è alle porte e molti di noi iniziano a pianificare i prossimi momenti di relax o un meritato weekend lungo.

Ogni anno arriva il momento in cui si osserva il calendario e si pianifica, cercando di giocare d'anticipo per capire quali siano le date migliori per andare in ferie, utilizzando magari un giorno feriale tra due giorni festivi per concedersi quella vacanza o quel viaggio che abbiamo sempre sognato o semplicemente un paio di giornate di stacco dalla routine del lavoro.

Qual è il modo migliore per sfruttare le festività del 2024? Il calendario del 2024, a livello di ponti, è molto simile al 2023. L'Epifania, sabato 6 gennaio, la festa della Repubblica, domenica 2 giugno e l'Immacolata, domenica 8 dicembre 2024, cadono nel fine settimana.

La primavera, dopo Pasqua, domenica 31 marzo e Pasquetta, lunedì 1 aprile, è decisamente più interessante per la possibilità di due weekend lunghi tra la Festa della Liberazione, giovedì 25 aprile, il primo vero e proprio ponte, dove prendendo di ferie venerdì 26 aprile sarà possibile fare una vacanza di quattro giorni, da giovedì 25 a domenica 28 aprile. Il 1° maggio, Festa dei lavoratori, nel 2024 sarà di mercoledì, quindi per sfruttare il ponte si dovranno prendere di ferie i due giorni precedenti, lunedì 29 e martedì 30 aprile o i due successivi, giovedì 2 e venerdì 3 maggio 2024 per avere cinque giorni liberi consecutivi, 27 aprile-1° maggio o 1° maggio-5 maggio.

La Festa della Repubblica sarà di domenica, 2 giugno, sarà di lunedì e sarà una data perfetta. San Nicola cade di giovedì 9 maggio.

Anche Ferragosto, che sarà di giovedì e alcuni lavoratori avranno la possibilità di organizzare una quattro giorni, dal 15 al 18 agosto, prendendo le ferie venerdì 16 agosto. Ognissanti, venerdì 1° novembre 2024 offrirà, a chi non lavora nel fine settimana, la possibilità di un weekend lungo senza dover prendere ferie.

Particolarmente interessanti le possibilità nel periodo natalizio. Il 25 e il 26 sono mercoledì e giovedì e con un giorno di ferie venerdì 27 dicembre 2024, si potranno fare cinque giorni di vacanza, dal 25 a domenica 29.

Non è l'unica opzione. Prendendo ferie lunedì 23 e martedì 24 dicembre si potrà allungare il weekend precedente e aggarciarlo al Natale o anche allungare i giorni di vacanza fino a Capodanno 2025.

Calendario 2024: festività e ponti

Qui trovate il calendario con le principali Festività del 2024 e i relativi giorni della settimana: