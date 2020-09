Porto Cavallo: sabbia, acque cristalline e relax a pochi passi da Polignano a Mare

A Polignano è bello andarci sempre, sia d'estate che d'inverno. E' una cittadina magica dove si respira aria di libertà e si ha la sensazione di essere sempre in vacanza. Le sue viuzze e i suoi angoli caratteristici, con le balconate a strapiombo sul nostro bellissimo Adriatico, attirano gli sguardi dei turisti che provengono da ogni parte del Mondo.

Vivere realmente la città di Domenico Modugno implica vivere delle giornate nelle sue piccole cale, nelle quale rilassarsi lontani dai turisti. È proprio questo il caso di Porto Cavallo, una spiaggetta di sabbia poco che dista soli 2 chilometri dall’abitato della ridente cittadina pugliese.

Sabbia e mare digradante a Polignano a Mare

Frequentata principalmente da famiglie con bambini, che si divertono non solo nelle acque cristalline che lambiscono le coste polignanesi ma anche sul bagnasciuga, dove realizzato simpatiche sculture con i secchielli. Porto Cavallo si conferma quindi come uno dei posti ideali nei quali coniugare la voglia di relax a quella della bellezza circostante. Riparata dai venti, questa insenatura offre non solo distese di sabbia ma anche di roccia.

In località San Vito, il suo mare è stato più volte insignito di prestigiosi riconoscimenti, tra i quali spiccano quelli della Bandiera Blu e delle 4 Vele di Legambiente.

Per godere di questo tratto di Polignano a Mare si consiglia di recarsi già muniti di ombrellone e spiaggette: questa cala è priva di strutture private ed è quindi completamente libera.

Il suo nome, che spesso diverte i più piccoli, deriva proprio da una vecchia usanza di inizi Novecento, quando in questa spiaggia gli abitanti del posto si recavano qui per lavare i destrieri.

(Fonte Puglia.com)