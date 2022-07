Porto Rubino a Monopoli: Ex Otago, Daniele Silvestri, Motta e Joan Thiele fanno cantare il pubblico

Arriva a Monopoli il suggestivo viaggio di Renzo Rubino fra le coste della Puglia con Porto Rubino. Dopo l’eccezionale successo della data a sorpresa di Polignano a Mare, nell’inedita location del Porto Vecchio incredibili artisti del calibro di Daniele Silvestri, Malika Ayane, Joan Thiele, Maurizio Carucci (Ex-Otago) e Napoleone - raggiunti dall’ospite a sorpresa della serata, il cantautore Motta - sono saliti sullo speciale veliero trasformato per l’occasione in un palco sul mare.

Accompagnati dal padrone di casa Renzo Rubino e dalla sua band La Risacca composta da Mauro “Otto” Ottolini, Alessandro “Asso” Stefana, Fabrizio “Faco” Convertini, Roberto Esposito, Andrea Libero Cito e Andrea Beninati, gli ospiti di questa caratteristica data di Porto Rubino hanno proposto delle speciali versioni di brani come Salirò, La fine dei vent’anni e Thoughts and clouds, regalando al pubblico monopolitano una serata unica. Porto Rubino attende i suoi fedeli naviganti il 17 luglio al tramonto, nella speciale cornice della tonnara di Campomarino di Maruggio (TA) per l’ultima meta di questo incredibile percorso in cui un cast di formidabili artisti e amici di sempre darà il via alla festa per un gran finale unico e memorabile: Benjamin Clementine, Diodato, Drusilla Foer, Lazzaretto, Lorenzo Krugher, Emma Nolde e Gino Castaldo sono pronti ad accompagnare il cantautore pugliese in questa straordinaria ultima data.