"Mi sento solo. Qualcuno vuole uscire con me?", il video TikTok del cantante barese Potes diventa virale tra risposte e inviti

"Solo" e "senza amici" cerca su TikTok qualcuno con cui uscire attraverso un 'video appello' e riceve migliaia di proposte, nonchè centinaia di migliaia di visualizzazione: è la storia, divenuta virale, del cantante barese 18enne Potes che con un post ha lanciato, di fatto, una riflessione sulla solitudine dei ragazzi di oggi, nonostante la possibilità di connettersi anche dall'altro capo del mondo.

Nel suo video scrive così: "Un giorno a settimana in cui esco decido di andare a Bari e ci sto andando da solo perché non ho amici con cui uscire. Sentire mia madre che dice ‘Posso venire io cosi non esci da solo’, è un altro tipo di dolore”. Poco dopo sono arrivate centinaia di risposte con molti che lo hanno invitato anche ad uscire e a non abbattersi. Un post che ha consentito anche a diversi giovanissimi di esternare la propria solitudine con messaggi e riflessioni personali.