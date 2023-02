Quaranta maestri pasticceri in gara per la colomba pasquale più buona: tra i finalisti anche quattro artigiani baresi

Ci sono anche quattro maestri artigiani del Barese tra i quaranta finalisti del concorso 'Divina Colomba', la gara organizata da Goloasi.it, giunta alla sua quinta edizione, che premia le colombe pasquali artigianali più buone d’Italia. I titoli verranno assegnati il prossimo 13 marzo proprio a Bari. Intanto sono stati definiti e ufficializzati i lievitati finalisti: 20 per la categoria “Miglior Colomba Artigianale Tradizionale” e 20 per quella “Miglior Colomba Artigianale Creativa”.

318 sono state complessivamente le colombe, realizzate da 246 artigiani di tutta Italia, oggetto di valutazione nella prima fase del concorso, che ha portato la giuria alla definizione dei 40 lievitati pasquali che si contenderanno la finale nelle due categorie. Si attende ora la degustazione finale che si svolgerà lunedì 13 marzo in occasione della fiera Levante Prof di Bari e in diretta streaming sui canali social del concorso, dove al termine degli assaggi da parte dei giudici saranno finalmente annunciati i vincitori della quinta edizione di “Divina Colomba”.

A scegliere i lievitati più buoni sarà sempre una giuria tecnica composta da professionisti del settore: Giambattista Montanari (presidente di giuria), Alessandro Bertuzzi, Francesco Borioli, Antonio Daloiso, Mario Di Costanzo, Matteo Dolcemascolo e Eustachio Sapone. Nella stessa occasione saranno anche assegnati il premio al “Miglior Packaging” e quello al “Miglior Pasticcere Digitale”.

“Siamo molto soddisfatti dell’esito di questa prima fase del concorso e del livello altissimo registrato quest’anno. Ci sono molti prodotti eccellenti che purtroppo non sono arrivati in finale, proprio perché il livello è stato così alto che sono state le piccolissime sfumature a influire sulla definizione la lista dei finalisti. - ha commentato Massimiliano Dell’Aera, ideatore del contest - Per questa edizione è aumentato anche il numero di partecipanti e il numero degli sponsor che ha deciso di sostenerci, ma abbiamo avuto anche un’evoluzione in positivo a livello di organizzazione, che edizione dopo edizione è sempre più collaudata. Fra le novità di quest’anno, ad esempio, la compilazione online della scheda ingredienti, cosa che ha contribuito ancora di più a garantire l’anonimato nella degustazione alla cieca e quindi la trasparenza del concorso. Ritengo anche che la giuria di quest’anno possa essere considerata la migliore di sempre. Faccio un grosso in bocca al lupo a tutti i finalisti e invito tutti a partecipare alla finale, dove ci sarà possibilità di degustare le colombe finaliste e confrontarsi con gli artigiani in gara”.

ELENCO FINALISTI

Miglior Colomba Artigianale Tradizionale

Pasticceria San Francesco - Damiano e Valentino Rizzo - Spezzano della Sila (Cs) - Calabria

Caffè Masulli 1927 - Antonio Masulli - Somma Vesuviana (Na) - Campania

Francesco Fiore Lievitati - Francesco Fiore - Benevento (Bn) - Campania

La Boutique dei Lievitati - Fiorenzo Ascolese - San Valentino Torio (Sa) - Campania

La Forneria - Massimiliano Maiorano - Napoli (Na) - Campania

Panificio Pompilio - Pompilio Giardino - Ariano Irpino (Av) - Campania

Pasticceria Iazzetta - Francesco Iazzetta - Cardito (Na) - Campania

La Dolce Tuscia - Camillo Tosi - Capranica (Vt) - Lazio

Solodamanduca - Riccardo Manduca - Aprilia (Lt) - Lazio

Bacilieri Pasticceria - Mario Bacilieri - Marchirolo (Va) - Lombardia

Gabriel Locatelli - Gabriel Locatelli - Milano (Mi) - Lombardia

Nima Srl - Marcio Orellana - Gorle (Bg) - Lombardia

Pasticceria Colombo - Claudio Colombo - Barasso (Va) - Lombardia

Roberto Pastry Bakery - Roberto Moreschi - Chiavenna (So) - Lombardia

Roberto Cantolacqua Pasticceria - Roberto Cantolacqua - Tolentino (Mc) - Marche

Casa Priolo - Stefano Priolo - Bojano (Cb) - Molise

Io e Luna - Davide Odore - Guarene (Cn) - Piemonte

Cafè Noir - Michele Pirro - San Marco in Lamis (Fg) - Puglia

Cresci - Matteo Papanice - Castellana Grotte (Ba) - Puglia

Panificio Saccente - Vito Saccente - Palo del Colle (Ba) - Puglia

Miglior Colomba Artigianale Creativa

Caesar Caffè Pasticceria - Cesare Catelli - L'Aquila (Aq) - Abruzzo

Gran Caffè Romano - Raffaele Romano - Solofra (Av) - Campania

Il Forno Grani & Altre Visioni - Luigi Vetrella - Caserta (Ce) - Campania

Le Sfoglie d'Oro - Daniele Milo - Salerno (Sa) - Campania

Panificio Pompilio - Pompilio Giardino - Ariano Irpino (Av) - Campania

Pasticceria Pesce 1896 - Pasquale Pesce – Avella (Av) - Campania

Pasticceria Sparaco - Guido Sparaco - Castel Morrone (Ce) - Campania

Campana Select Food - Mattia Buffolo - Palestrina (Rm) - Lazio

La Dolce Tuscia - Camillo Tosi - Capranica (Vt) - Lazio

Maciste Pasticceria - Tiziana Apicella e Federica Nafra - Cori (Lt) - Lazio

Solodamanduca - Riccardo Manduca - Aprilia (Lt) - Lazio

In Croissanteria - Italo Vezzoli - Carobbio degli Angeli (Bg) - Lombardia

La Siciliana dal 1956 - Alessio Rannisi - Milano (Mi) - Lombardia

Dulceria - Stella Caldaralo - Noci (Ba) - Puglia

Pasticceria Falcone - Michele Falcone - Vieste (Fg) - Puglia

Spazio Verdesca Pane e Caffè - Salvatore Verdesca - Molfetta (Ba) - Puglia

Bruno Sicilian Tastes - Bruno Armenia - Ispica (Rg) - Sicilia

Bar De Natale Le Ricettine di Dagala - Marco De Natale – Fiumefreddo di Sicilia (Ct) - Sicilia

Pasticceria Semplici Alessandro - Alessandro Semplici - San Giovanni Valdarno (Ar) - Toscana

Panificio Pasticceria Segala - Samuele Segala - Fumane (Vr) - Veneto