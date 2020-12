A Molfetta arte, tradizione e tanta fede raffigurate in un presepe d'autore, simbolo dell'umanità che ha bisogno di cura

La rappresentazione della nascita di Gesù è una tradizione che ha origini antiche e che si rinnova ogni anno, evoca emozioni e gioie intense ed è da sempre motivo di pellegrinaggi nel mondo cristiano e non solo.

Quest'annoi fedeli che si recheranno presso la Basilica Madonna dei Martiri durante il Santo Natale potranno ammirare un presepe d’autore.

L’opera posta ai piedi dell’altare, in modo da permettere un incontro immediato tra la Santa Famiglia di Nazareth e coloro che varcano il portone d’ingresso della Basilica, è stata realizzata dai maestri Arcangelo Fazio e Domenico Cimini della “Bottega del presepio” di Bitetto, i quali da anni realizzando presepi di grande pregio, uniscono alla loro passione: arte, tradizione e tanta fede. Il presepe realizzato per la Basilica inoltre si fregia di una preziosa Santa Famiglia realizzata dallo scultore Francesco Narracci di Conversano, le cui opere legate all’arte presepiale sono note in tutta Italia oltre che presenti in numerose chiese, collezioni private e museali. Il presepe esposto in Basilica è un omaggio a Molfetta e ai suoi marinai, innamorati da sempre della loro Mamma celeste. Proprio per questo la Santa Famiglia è raffigurata in modo atipico, in riva al mare dove a ripararla dalle “intemperie” della nostra umanità ferita, quest’anno non sarà la grotta di Betlemme ma un gozzo tipico delle attività marinare della nostra Puglia, spiaggiato dalla tempesta del COVID. Segno di un’umanità impaurita e alla deriva, ma desiderosa di contemplare il mistero dell'Incarnazione, plasticamente realizzato sulle coste della nostra Molfetta.