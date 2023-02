Grande attesa per la parata dei carri: i Giganti di Carta di Putignano pronti a sfilare, parte il weekend di Carnevale

Dopo la falsa partenza del 4 febbraio dovuta al maltempo, grande attesa accompagna il prossimo evento del Carnevale di Putignano 2023, domenica 12 febbraio, dal titolo “Dove si balla” in onore dell’ospite della giornata.

Il Carnevale di Putignano firmato “Tutta un’altra fiaba” entra nel vivo domenica con la sfilata dei Giganti di Carta a partire dalle ore 11.00.

Accesso al percorso dalle ore 9.00 e possibilità di vivere l’esperienza del Villaggio delle Fiabe e ammirare sin da subito il grande Sipario di Luci alto 20 metri e i carri in cartapesta già posizionati. Start della parata dalle ore 11.00. Durante l’evento sfileranno otto gruppi mascherati, tre maschere di carattere, numerose maschere in libertà e i sette carri allegorici in concorso. E’ previsto inoltre l’ottavo carro dal titolo il “RadioCarro delle Fiabe Sbagliate” su cui domenica saranno protagonisti Veronica e Mauro Dalsogno di Radio Norba oltre alla numerosissima squadra di attori e figuranti a tema fiaba. Nel pomeriggio dalle 14.30 parte anche il divertimento del mondo Gonfiabiland accanto alla Casa di Marzapane. E per tutta la giornata un Local Stage a tutto divertimento e molte altre iniziative di intrattenimento.

In serata, dalle ore 21.00, sull’Amaro Mediterraneo Stage arriva Dargen D’Amico in Concerto, live con la sua band. Ad aprire e a chiudere il concerto del Giudice di X Factor sarà il DJ Set di Disco Bizzarro di Domenico Conte.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Il freddo gelido non ferma il divertimento in stile Carnevale di Putignano. Nel tempo del “tutto vale” infatti proseguono i Giovedì di Carnevale, giornate dedicate al travestimento e al divertimento libero in strada, ognuno dedicato ad una particolare categoria sociale. Giovedì 9 febbraio tocca alle donne sposate: dalle ore 19.30 con partenza da Piazza Plebiscito sfilerà per le vie del centro il Corteo del Giovedì con le femm’n accasat; tutti in abito bianco, quindi, con pizzi e velette, ed è d’obbligo un mazzo di fiori con verdure.

A chiudere l’allegro giovedì sarà il concerto gratuito dei LOS LOCOS sull’Amaro Mediterraneo Stage, in piazza Principe di Piemonte dalle ore 21.00. Il concerto sarà aperto alle ore 20.30 dall’animazione travolgente firmata da Enzo Calabritta.

Venerdì 10 febbraio la festa si sposta, invece, nel Teatro che non c’è (via Michele Mummolo). Sul palco salirà il giovane cantautore TUTTI FENOMENI che si esibirà a partire dalle ore 21.00. Il concerto sarà aperto dal giovane cantautore barese Al Verde e aftershow con il dj set del putignanese Vael.

Sabato 11 febbraio sarà il DJ SET di MACE, dalle ore 23.00, a far ballare e scatenare il pubblico del Teatro che non c’è. Per scaldare da subito l’atmosfera in sala l’apertura sarà curata dal DJ RAIS.

Venite a Putignano a vivere “Tutta un’altra fiaba”.

INFO TICKET - Per partecipare agli eventi del Carnevale di Putignano ticket su sito istituzionale www.carnevalediputignano.it

I biglietti sono acquistabili anche nei tabacchi che espongono il sistema MOONEY.

Si può anche scegliere di prenotare i biglietti online e pagarli comodamente in contanti presso uno dei 45.000 punti Mooney - bar, tabaccherie, edicole - presenti in tutta Italia.