Primark inaugura il nuovo store nel centro commerciale Casamassima: l'apertura martedì 31 gennaio

Primark, il rivenditore di moda internazionale, inaugurerà martedì 31 gennaio il suo attesissimo punto vendita di Bari, il primo store nella regione Puglia. Situato all’interno del centro commerciale Casamassima, il negozio Primark rappresenterà il 14° punto vendita del retailer in Italia e il 4° nel Sud Italia – insieme agli store di Catania e Chieti, entrambi inaugurati lo scorso anno, e di Caserta, che ha aperto poco prima di Natale. Inoltre, questo nuovo punto vendita creerà oltre 150 nuovi posti di lavoro a livello locale.

Con una superficie commerciale di 4.450 metri quadrati, questo quattordicesimo negozio di Primark offrirà l’esperienza in-store per cui il brand è da sempre famoso. I clienti di Primark Casamassima potranno presto acquistare le ultime tendenze e i capi basic delle collezioni abbigliamento uomo, donna, bambino, beauty, lifestyle e homewear – compresi i prodotti a marchio ‘Primark Cares’ in continua crescita. Il 45% dei vestiti di Primark è, infatti, già realizzato utilizzando materiali riciclati o provenienti da fonti più sostenibili, rispetto al 25% di un anno fa, come parte dell'ambizione di Primark di rendere la moda sostenibile alla portata di tutti. Il negozio ospiterà anche le popolari linee in licenza di Primark, tra cui la nuova ed esclusiva collezione Disney Originals, che celebra i 100 anni di Disney, attraverso un’inedita gamma di abbigliamento da giorno e da notte per adulti e bambini.

Luca Ciuffreda, Head of Sales Italy, Primark, ha dichiarato: “L'apertura del nostro negozio di Casamassima rappresenta un'ulteriore pietra miliare nella strategia di espansione di Primark in Italia, segnando il 14° negozio nel mercato italiano. Non vediamo l'ora di accogliere i nostri clienti baresi nel nuovo punto vendita alla fine del mese, in quanto la giornata di inaugurazione sarà anche un momento importante per i nostri colleghi che hanno lavorato duramente per offrire ai clienti la migliore esperienza in negozio. I 150 nuovi assunti entreranno a far parte del team di Primark Italia che conta attualmente oltre 4.000 colleghi. Che si tratti di famiglie o appassionati di moda, questo nostro nuovo negozio soddisferà le esigenze e i gusti di ognuno garantendo i prezzi accessibili per cui siamo famosi”.

L'apertura di Primark Casa Massima segna un’ulteriore pietra miliare all’interno dell’ambiziosa strategia di espansione in Italia che il retailer sta portando avanti con successo. Nel 2022 Primark ha, infatti, inaugurato 5 nuovi store in Italia, tra cui il flagship store e headquarter per l’Italia a Milano in Via Torino, gli store di Chieti e Bologna durante il periodo estivo, e i negozi di Torino e di Caserta poco prima di Natale. Dopo l’inaugurazione dello store di Bari Casamassima, quest’anno Primark aprirà anche nelle città di Venezia nel 2023 all’interno del centro commerciale ‘Nave De Vero’.