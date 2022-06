In arrivo il primo album dei Red Room, ecco il "rock a km 0" della giovane band barese

Si lavora a ritmo sostenuto negli studi dell’etichetta discografica foggiana ‘Noteum’, dove in questi giorni si registrano le tracce del primo album della band pugliese Red Room, premiata nell’ambito di ‘Puglia Sounds Record 2022’, programma di creazione e promozione di nuove produzioni discografiche che possano raccontare la Puglia attraverso la cultura in generale, e la musica in particolare. L’operazione è finanziata a valere sul Poc Puglia 2007-2012 - Azione ‘Sviluppo di attività culturali e dello spettacolo’.

I lavori seguono il ritmo cavalcante e pieno di energia dei Red Room, band composta da quattro giovanissimi talenti e performer baresi di età compresa tra i 17 ed i 18 anni. Loro sono Gianluca Amoruso (voce e chitarra), Francesco Blasi (basso e cori), Rosario Garbati (chitarra) e Daniele Fato (batteria), ormai pronti al debutto discografico con l’album ‘Teens never tell the truth’ (tradotto: i ragazzi non dicono mai la verità).

Una giovanissima rock band nata nel dicembre del 2018, in una stanza tutta rossa (da qui il nome): “Nessuno di noi sapeva suonare”, confessa Gianluca. “Ma con tanto impegno e passione oggi siamo qui, in un vero studio di registrazione. Il nostro è un progetto tutto pugliese”, aggiunge. “Noi siamo di Bari, l’etichetta è di Foggia e la possibilità di realizzare il nostro primo album ci è stata data da Puglia Sounds: insomma, siamo una band 100% pugliese, rock a Km 0”, ironizza.

In poco più di tre anni, quindi, i quattro sono riusciti a mettere su un gruppo che - sotto l’attenta guida del coach band Nick Amoruso (musicista e producer, vincitore di Puglia Records 2014 e padre del cantante Gianluca) - ha già raccolto consensi e calcato palchi prestigiosi (tra le esperienze più significative, Arezzo Wave, come vincitori nazionali per la sezione Music School e Sanremo Rock). “Alla base c’è tanta amicizia, una buona chimica e la passione comune per la musica”, aggiunge la voce dei Red Room. “Il nostro progetto è involontariamente un concept album nel quale raccontiamo le vicende, le incertezze e le passioni dei ragazzi di oggi”.

L’album conterrà 6 brani, tutti in lingua inglese, di cui 5 inediti e uno già pubblicato con il premio Rec’n’play. “La lingua inglese è stata scelta perché è la lingua delle nostre influenze, è una lingua con la quale riusciamo a comporre meglio perché più musicale, ma l’idea di misurarci con testi in italiano non ci dispiace per niente, anzi qualcosa è già in cantiere”, anticipa Gianluca. Il loro progetto musicale è stato premiato da Puglia Sounds tra le 159 istanze pervenute. Diciannove i progetti che hanno avuto accesso ai finanziamenti; quello dei Red Room è stato ammesso nella categoria ‘Young’.

L’album verrà distribuito in 400 copie e sarà presto disponibile in tutti gli store e piattaforme digitali. Per questo progetto, ‘Noteum’ ha siglato un accordo per affidarne la direzione artistica a Valerio Zelli, artista di fama nazionale, autore di brani storici, primo fra tutti ‘Vivo per Lei’, produttore artistico, vocal coach e presidente della etichetta Music Records Italy. L’album verrà presentato ufficialmente alla stampa nelle prossime settimane, nell’ambito di una conferenza stampa, in programma presso la sala eventi Mast Music Academy di Bari, punto di riferimento di artisti italiani e non solo per la qualità delle sue produzioni.