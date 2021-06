Dalle congiunzioni all'eclissi di Sole: cosa succede nel cielo di giugno 2021

La stagione più attesa dell'anno? E' certamente l'estate e con il mese di giugno le diamo ufficialmente il benvenuto. Giugno segna infatti l'inizio dell’estate astronomica con il solstizio d'estate previsto per il giorno 21.

Gli eventi

Anche questo mese sarà ricco di fenomeni ed eventi astronomici da non perdere, e dopo la spettacolare Luna piena che ha chiuso in bellezza il mese di maggio (la più grande del 2021), il mese corrente si apre con una congiunzione che la vede ancora protagonista: saranno in congiunzione infatti la Luna e Giove. Altre congiunzioni coinvolgeranno sempre il nostro satellite e i pianeti Venere e Marte nei giorni 12 e 13 giugno.

Il 10 giugno invece si verificherà un'eclissi di Sole anulare visibile dal Canada, dalla Groenlandia e dalla Russia orientale. Sarà parzialmente visibile anche dall'Italia settentrionale, indicativamente tra le 10:50 e le 12:00. Il mese si chiuderà con altre congiunzioni: quelle tra la Luna e i pianeti Saturno e Giove nei giorni 27 e 28 giugno.