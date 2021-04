La Puglia al cinema: da Palo del Colle ad Altamura per le riprese del film 'Profeti'

A partire da martedì 6 aprile per 6 settimane, sono iniziate le riprese del film "Profeti" di Alessio Cremonini, con Jasmine Trinca e Isabella Nefar e Ziad Bakri. Prodotto da cinema undici e Lucky Red con Rai Cinema, il film èrealizzato con il contributo dell'Apulia Film Fund di Apulia Film Commision

Dopo il successo di “Sulla mia pelle”, Alessio Cremonini torna dietro la macchina da presa. Da martedì 6 aprile sono iniziate in Puglia le riprese di “Profeti”, film di cui, oltre alla regia, Alessio Cremonini firma anche la sceneggiatura assieme a Monica Zapelli. La fotografia è di Ramiro Civita e il montaggio di Marco Spoletini.

Prodotto da Cinema Undici e Lucky Red con Rai Cinema, con il contributo dall’Apulia Film Fund di Apulia Film Commission a valere su risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 e con il sostegno della Direzione Generale Cinema e audiovisivo, “Profeti” è un film di finzione sul rapimento di una giornalista nel Medio Oriente e sul suo periodo di detenzione. Ad affiancare Jasmine Trinca, che veste i panni della protagonista e che torna a lavorare con Alessio Cremonini dopo aver interpretato il ruolo di Ilaria Cucchi, Isabella Nefar e Ziad Bakri.

“Profeti” sarà girato in sei settimane tra Palo Del Colle, Bitonto, Gravina in Puglia e Altamura. Per la realizzazione del film, sono state impiegate 39 unità lavorative pugliesi.