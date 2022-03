La musica come strumento per contrastare povertà educativa e dispersione scolastica: riparte il progetto 'Orchestra multietnika percussioni&fiati San Paolo'

La cooperativa sociale I bambini di Truffaut rilancia il progetto dell'“Orchestra Multietnika Percussioni&Fiati San Paolo”: dopo un anno di stop, nella sede dell'IC Don Lorenzo Milani, nel quartiere San Paolo, è appena partito un laboratorio che dà l'opportunità a 15 alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado di imparare a suonare strumenti musicali e comporre testi da musicisti come Daniela Zurlo, Vito Mitoli e Gaetano Occhiofino.

Il percorso extracurricolare. completamente gratuito per gli studenti e le studentesse coinvolte, si svolgerà da marzo a maggio e da settembre ad ottobre di quest'anno.

“Finalmente riparte l'orchestra dei bambini del San Paolo, un progetto che abbiamo portato avanti per anni e che abbiamo dovuto portare a causa della pandemia - commenta l'assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano -. Negli anni scorsi questa giovane orchestra non solo ha rappresentato un'eccellenza per la qualità dei suoi musicisti ma soprattutto ha tenuto una felice esperienza di inclusione per diversi studenti provenienti da concorsi difficili, che in brevissimo tempo si sono ritrovati a suonare uno strumento insieme ad altri bambini e ragazzi. Sono certa che anche in questo nuovo corso scopriremo degli insospettabili talenti musicali”.

“La tipologia dell'Orchestra che si vuole creare è unica nel panorama nazionale - spiega Giancarlo Visitilli , presidente de I bambini di Truffaut -. Ne faranno parte sia piccoli che adulti che si esprimeranno con l'unica lingua universale: la musica. Vogliamo dar vita ad una vera e propria banda di quartiere che coinvolga varie generazioni”.

Il progetto “Orchestra Multietnika Percussioni&Fiati San Paolo” nasce nell'ambito dell'Asse 3, Azione 3.3.1. - Progetto BA3.3.1.G “URBIS” del PON METRO 2014-2020 - Comune di Bari - assessorato alle Politiche giovanili, educative, Università e Ricerca, Politiche attive del Lavoro, Fondi europei.

L'“espressione Multietnika Percussioni&Fiati San Paolo” è infatti di un percorso di contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica, oltre che di formazione musicale. Per molti dei ragazzi e delle ragazze coinvolte, la musica rappresenta un'opportunità concreta per realizzare i propri sogni e, in molti casi, una vera alternativa alla povertà educativa o alla violenza della strada.