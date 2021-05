Nuove proroghe per documenti in scadenza: i termini per rinnovare carta d'identità e patente

Per i documenti in scadenza arrivano ulteriori proroghe, causa l’emergenza Coronavirus. Carte d'identità e patenti scadute saranno valide fino al 30 settembre.

La proroga dei termini è contenuta nella bozza del dl Proroghe che prevede che il termine precedentemente fissato al 30 aprile sia posticipato di altri 5 mesi. Ecco le proroghe di documenti, patenti e permessi di soggiorno introdotte dal nuovo decreto legge:

Nel dettaglio, la validità dei:

documenti di identità, per quelli con scadenza entro il 31 gennaio 2020, è prorogata dal 30 aprile al 30 settembre 2021.

Permessi di soggiorno: prorogati al 31 luglio 2021 quelli in scadenza il 30 aprile.

In questo lasso di tempo, gli interessati possono presentare istanza di rinnovo.

Prorogati tempi per esame patente

Tra le misure anche la proroga fino alla fine del 2021 per sostenere l'esame per la patente, a favore di chi ha presentato domanda nel 2020 oppure la presenta nel 2021.

Patente di guida ancora da conseguire

Come riporta il Ministero delle Infrastrutture, per le patenti ancora da conseguire sono in vigore le seguenti proroghe sull'esame di teoria: chi ha presentato la domanda di conseguimento patente tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 può svolgere la prova di teoria entro un anno (e non entro sei mesi) dalla data di presentazione e accettazione della domanda.