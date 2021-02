Alla 'De Gemmis' uno spazio dedicato ai libri di Franco Cassano, l'omaggio della biblioteca al sociologo scomparso

Da questa mattina, nella Biblioteca metropolitana “De Gemmis”, è di nuovo attivo il servizio di consultazione in sede dei libri. Per l’occasione all’ingresso della sala lettura è stato creato un spazio dedicato alle pubblicazioni di Franco Cassano, sociologo ed ex parlamentare barese scomparso qualche giorno fa.

“E’ l’omaggio doveroso da parte della Città metropolitana con la Biblioteca ‘De Gemmis’ ad uno studioso, un intellettuale, un grande pensatore della nostra terra – afferma Francesca Pietroforte, consigliera delegata alla Cultura, Ico, Biblioteca e Musei che si è recata sul posto per accogliere i primi lettori e verificare le misure organizzative adottate dalla biblioteca -. Da dicembre gli spazi per la consultazione in presenza erano chiusi. Oggi siamo in grado di riaprire una sala lettura dedicando un corner ad alcune tra le pubblicazioni più rappresentative di Franco Cassano”.

La consultazione dei libri presso la Biblioteca “De Gemmis” avverrà secondo le seguenti modalità:

- Posti limitati (max 10 persone contestualmente).

- Accesso preferibilmente previa prenotazione del posto in sala per gli utenti iscritti in possesso di credenziali, consultando l’opac della Biblioteca (https://193.205.156.4:8081/ opac2/BA1/ricercaAvanzata) e facendo richiesta per il servizio di consultazione oppure telefonando al numero 080-5412596.

Tutti gli altri servizi rimangono attivi: prestito locale (preferibilmente su prenotazione via mail) e interbibliotecario, prestito digitale sulla piattaforma Mlol (www.bari.medialibrary.it), iscrizioni, document delivery, consultazione sezione manoscritti (su appuntamento).

Per gli utenti iscritti è attiva anche la postazione di auto-prestito se muniti di bibliocard.

Presso la Biblioteca “De Gemmis” sono in corso, inoltre, i lavori previsti dal progetto Smart in Puglia Community Library, finanziato dalla Regione Puglia, per la creazione di spazio dedicato a bambini e ragazzi con scaffali e librerie di ispirazione montessoriana, divanetti e gradoni simili a quelli di un anfiteatro dove discutere e scambiarsi idee. Anche la terrazza sta assumendo un nuovo volto per essere più accogliente in attesa di ospitare iniziative ed eventi durante le serate estive.

Per info e prenotazione scrivere a: direzione@ bibliotecametropolitana.bari. it o consultare la pagina web della Biblioteca dove è presente anche tutta la modulistica necessaria.

( https://www. cittametropolitana.ba.it/pls/ cittametropolitanaba/v3_s2ew_ consultazione.mostra_pagna?id_ pagina=1091&target=3&id_ lingua=3&id_css=0&rifi=&rifp= )

Orari: Lun.-Giov. ore 8,30-14,00; 15,00-18,00. Il venerdì 8.30-14.00.