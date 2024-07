La Puglia protagonista in tv: boom di ascolti da Molfetta per Battiti Live a Corato per Camper con l'assaggio del barattiere

Vola l’estate in tv e la Puglia va a vele spiegate. Ieri, lunedì 8 luglio, l’intero territorio regionale è stato protagonista di due trasmissioni televisive importanti nei palinsesti Rai e Mediaset.

Nell’ambito dell’accordo fra Regione Puglia, l’Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione con Rai Com, che ha previsto tra l’altro gli eventi di Trani InOnda su Rai Radio 3 e due puntate di Linea Verde, ieri è andata in onda la prima di cinque puntate di Camper su Rai 1. Nella fascia oraria di Camper, dalle ore 12.30 alle ore 13.30, Rai 1 ha registrato quasi un milione e mezzo di telespettatori (per l’esattezza 1.417mila) ed uno share del 15,7% portando la Puglia in casa degli italiani che hanno potuto ammirare in tv il borgo antico di Troia, la spiaggia di Rodi Garganico, percorrere a piedi il Cammino di Don Tonino Bello partendo da Molfetta, proseguire verso la Festa dei Santissimi Pietro e Paolo a Galatina, con un gustoso assaggio finale a Corato del barattiere, coltivato solo in Puglia. Il programma Camper è stato scelto dalla Regione Puglia poiché si rivolge al pubblico generalista e familiare nell’orario mattutino.

Esordio vincente, sempre ieri lunedì 8 luglio in diretta da Molfetta, per Cornetto Battiti Live che è stato leader assoluto nella fascia serale con 2.707.000 spettatori e il 22.4% di share (che cresce al 24.44% sul target commerciale). La prima puntata del festival musicale dell’estate, condotto da Ilary Blasi con Alvin e la partecipazione di Rebecca Staffelli, ha raggiunto picchi di 3.866.000 spettatori. Numeri record tra i giovanissimi: media del 33.6% di share sul target 15-19 anni e il 27.1% di share sui 15-34enni, che hanno spinto la Regione Puglia ad investire nella veicolazione del messaggio turistico verso i giovani viaggiatori. Anche questa edizione del Cornetto Battiti Live, infatti, è all’insegna del #WeAreinPUGLIA, in collaborazione con Regione Puglia e l’Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione.

Cornetto Battiti Live ha fatto boom anche sui social: #BattitiLive è stato l’argomento più discusso in Italia. Ora, c’è grande attesa anche per le tappe dei prossimi lunedì che mostreranno le grandi bellezze della Puglia. Tra le tappe del tour 2024 ci sono, Foggia, San Ferdinando di Puglia, Gravina in Puglia Brindisi, Bari, Giovinazzo, Sammichele di Bari Ostuni, Otranto e Galatina.

Ma ripercorriamo l’itinerario fatto in tv ieri, in prima serata, dal festival più amato dell’estate italiana con il main stage a Molfetta e con le performance on the road di Tananai e Annalisa da Giovinazzo, Angelina Mango da Galatina e Geolier da Foggia.

La migliore musica del panorama italiano e internazionale tornerà su Canale 5 con Cornetto Battiti Live insieme alle cosiddette 5 cartoline ovvero le tappe che, in tutta la Puglia, metteranno in risalto il prodotto mare che vanta nella nostra regione un mare cristallino, tantissime spiagge libere attrezzate e una accoglienza per una estate vibrante, ricca di occasioni di svago, intrattenimento e cultura.

Ecco gli itinerari pugliesi di Camper di Rai 1, dalle ore 12.30 alle ore 13.30.

STAMATTINA 9 luglio 2024

Borgo: Barletta (BAT)

Luogo di balneazione: Bisceglie (BAT)

Bene architettonico: Basilica di Siponto (FG)

Evento: Grani futuri (FG)

Prodotto enogastronomico: cece nero ad Acquaviva delle Fonti (BA)

10 luglio 2024

Borgo: Conversano (BA)

Luogo di balneazione: Carovigno (BR)

Cammino: via Francigena tratto brindisino (BR)

Evento: Mostra Chagall a Conversano (BA)

Prodotto enogastronomico: fagiolino pinto a Fasano (BR)

11 luglio 2024

Borgo: Fasano

Luogo di balneazione: Manduria (TA)

Bene architettonico: Duomo di Lecce (LE)

Evento: Cipolla in festa a Margherita di Savoia (BAT)

Prodotto enogastronomico: Pomodoro, ristorante con orto a Vernole (LE)

12 luglio 2024

Borgo: Massafra (TA)

Luogo di balneazione: Patù (LE)

Cammino: Rotta dei due mari (TA)

Evento: Locus Festival (BA)

Prodotto enogastronomico: pescato di paranza a Taranto (TA)