Il turismo in Puglia accelera con la comunità digitale, i comuni baresi più popolari sul web: le premiazioni

L'ecosistema digitale turistico-culturale punta su dati e senso di appartenenza: le persone sono il valore dell'accoglienza pugliese. Questo, in sintesi, il significato dell’azione “PUGLIA una comunità digitale” presentata nella Fiera del Levante, durante una mezza giornata dedicata a condividere le indicazioni operative per i Referenti Responsabili digitali degli Enti pubblici di tutti i Comuni pugliesi.

A partire da oggi sulla Data Platform, presentata e disponibile online dallo scorso febbraio al link osservatorio.dms.puglia.it, cittadini e operatori potranno consultare i dati relativi all’anno precedente. Sempre grazie all’azione dell’Assessorato regionale al Turismo, l’obiettivo è quello di rendere condivisi anche i dati dell’anno in corso andando verso l’informazione in real time sui flussi turistici.

Inoltre, oggi, avverrà il rilascio dell'app weareinPUGLIA (disponibile per iOS e Android), che integrano gli strumenti digitali della Regione per il turismo e la cultura. Altra novità è la registrazione europea del Marchio #weareinPUGLIA.

La conoscenza e l'utilizzo dei dati diventano motore propulsore delle strategie di marketing data-driven della Puglia, che vengono messe a disposizione dei territori, per pianificare e programmare le proprie attività.

Allo stesso tempo, la vivacità territoriale diventa un innovativo insieme di contenuti digitali utili ai turisti per pianificare il proprio viaggio e vivere l'identità pugliese, navigando nell'app weareinPUGLIA.

Tutto questo non sarebbe possibile senza la collaborazione degli operatori pubblici e privati, che rendono disponibili e fruibili le informazioni su ciò che organizzano e usufruiscono a loro volta della veicolazione e visibilità regionale per promuoversi.

Ecco così la firma di un "Patto di comunità digitale weareinPUGLIA" a sancire la collaborazione già in atto con i Comuni, in una giornata di formazione con l'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, che racchiude una vera e propria agenzia di comunicazione, le cui competenze vengono messe a disposizione dei colleghi comunali.

Più di 1500 luoghi e località da visitare, un archivio multimediale di circa 50.000 file, un Palinsesto Unico Eventi che animerà la regione nei prossimi mesi, idee di viaggio, tutto disponibile in app oltre che in opendata, integrati da un glossario pugliese, i luoghi del cinema, prodotti tipici e artigianali, un nuovo filo narrativo che ispira il viaggiatore su viaggiareinpuglia.it, grazie alla collaborazione con i Comuni, con le Proloco, con i Poli Biblio-museali e le partecipate regionali.

Alla presentazione del progetto “PUGLIA una comunità digitale” sono intervenuti Luca Scandale direttore generale dell’AReT Pugliapromozione, Patrizio Giannone dirigente Sezione Turismo e Internazionalizzazione Regione Puglia, Mauro Bruno dirigente sezione Sviluppo, Innovazione e Reti della Regione Puglia, Florenzia Pascazio presidente ANCI Puglia e numerosissimi sindaci e amministratori comunali di tutto il territorio regionale.

PREMIAZIONI

Le aziende del settore turistico per pianificare le loro strategie, al pari degli enti pubblici, hanno necessità di dati affidabili. Per la Puglia, attraverso "The Data Appeal Company - Gruppo Almawave"., abbiamo a disposizione strumenti e prodotti basati sull’intelligenza artificiale e insight ad alto valore aggiunto, da cui scaturiscono i Comuni ai quali oggi è andato un riconoscimento, per il lavoro fatto e che incoraggia tutti a continuare a fare sempre di più.

Sono stati premiati i 5 Comuni più popolari nel web, che secondo "The Data Appeal Company - Gruppo Almawave" sono:

Alberobello

Bari,

Lecce,

Polignano a mare,

San Giovanni Rotondo.

Menzione per Chieuti, porta d'ingresso autostradale dal Nord d'Italia.

I più apprezzati fra i Comuni turisticamente più rilevanti, secondo "The Data Appeal Company - Gruppo Almawave":

Locorotondo, Sentiment assoluto 91,77 su 100, Prima per Ricettività Martina Franca, Sentiment assoluto 90,54, Prima per la Ristorazione Ceglie Messapica, Sentiment assoluto 90,51, Seconda per la Ristorazione Cisternino, Sentiment assoluto 90,16, Prima per gli Affitti brevi Alberobello, Sentiment assoluto 89,79, Prima per Attrazioni

A seguire, le rilevazioni di "The Data Appeal Company - Gruppo Almawave", evidenziano come sotto i riflettori degli utenti nel web ci siano anche i Comuni di: